तैमूर ने पूछा- अब्बा, क्या आप मर जाएंगे? सैफ पर हुए हमले की रात को याद कर भावुक हुईं करीना

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने पिछले साल हुए हमले को याद किया है। जनवरी 2025 में सैफ पर उनके ही घर में हुए चाकू से हमले ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। उस रात क्या हुआ था, इसकी कई बातें पहले सामने आ चुकी थीं, लेकिन अब करीना ने बताया है कि घायल सैफ को अस्पताल पहुंचाने के लिए वह किस तरह बदहवास होकर सड़क पर ऑटो रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही थीं।
हाल ही में दोनों एक्टर करण जौहर के शो ‘कॉफी विद करण’ के सीजन 9 में साथ पहुंचे। बातचीत के दौरान जब सैफ पर हुए हमले का जिक्र आया, तो दोनों ने उस रात की घटनाएं साझा कीं। करीना ने बताया कि वह इतनी घबराई हुई थीं कि उन्हें कपड़े बदलने तक का समय नहीं मिला। वह सिर्फ अपनी टी-शर्ट और शॉर्ट्स में घर से बाहर निकल गईं और सड़क पर ऑटो रिक्शा रोकने के लिए चिल्लाने लगीं।
करीना ने बताया- मैं सड़क पर चिल्ला रही थी कि रुक जाओ, रुक जाओ। सैफ खून से लथपथ थे और वह उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहती थीं। उस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह उन्हें तुरंत इलाज मिल जाए। करीना ने यह भी बताया कि वह पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात का जिक्र कर रही हैं कि उस रात वह किस हालत में सड़क पर मदद मांग रही थीं।
यह घटना 16 जनवरी 2025 की रात मुंबई के बांद्रा स्थित सैफ और करीना के घर में हुई थी। देर रात एक हमलावर घर में घुस आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसका सामना घर में मौजूद घरेलू सहायक से हुआ। इसी दौरान सैफ को स्थिति का पता चला और वह अपने छोटे बेटे जेह की सुरक्षा के लिए आगे आए।
सैफ ने शो में बताया कि हमलावर उनके बेटे के पास चाकू लेकर खड़ा था। यह देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और उससे भिड़ गए। उन्होंने कहा कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिला। उनके लिए उस समय सबसे जरूरी अपने बच्चे को बचाना था।
हमलावर से भिड़ने के दौरान सैफ पर चाकू से कई वार किए गए। उनकी गर्दन, हाथ और पीठ पर चोटें आईं। हमले में चाकू का एक टुकड़ा उनकी पीठ में फंस गया था। चोट रीढ़ की हड्डी के पास तक पहुंची, जिससे उनके पैर में कुछ समय के लिए संवेदना भी कम हो गई थी।
हमले के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। करीना ने बताया कि जब उन्होंने लिफ्ट में सैफ को देखा तो वह डर गई थीं। उन्होंने सैफ से कहा कि वह ऐसा न करें। उस समय उनका बड़ा बेटा तैमूर भी वहां मौजूद था। करीना के मुताबिक, तैमूर ने अपने पिता को इस हालत में देखकर सबसे पहले पूछा, ‘अब्बा, क्या आप मर जाएंगे?’
यह सवाल किसी भी माता-पिता के लिए बेहद तकलीफदेह हो सकता है। एक तरफ सैफ घायल थे, दूसरी तरफ बच्चे अपने पिता को लेकर डरे हुए थे। सैफ ने बताया कि तैमूर और घर के एक सदस्य हरि उनके साथ अस्पताल गए थे। उन्हें ऑटो रिक्शा से लीलावती अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में सैफ की सर्जरी की गई। उन्हें कई दिन तक भर्ती रहना पड़ा और 21 जनवरी 2025 को अस्पताल से छुट्टी मिली। इलाज के बाद वह धीरे-धीरे ठीक हुए, लेकिन इस घटना का असर सिर्फ शारीरिक चोटों तक सीमित नहीं रहा।
करीना ने बताया कि हमले के बाद करीब छह महीने तक उन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आती थी। इस घटना ने उन्हें अंदर तक डरा दिया था। सैफ ने भी उस रात को अपनी जिंदगी की सबसे बुरी रातों में से एक बताया।
इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें और सवाल उठे थे। शो में सैफ और करीना ने उन पर भी बात की। सैफ ने बताया कि उस रात घर पर ड्राइवर मौजूद नहीं था, क्योंकि वह शाम को अपने परिवार के पास चला जाता है। करीना ने भी इस बात पर नाराजगी जताई कि इतनी गंभीर घटना के बाद लोग परिवार की मुश्किल समझने के बजाय तरह-तरह की कहानियां बना रहे थे।
इस बातचीत में सबसे ज्यादा याद रहने वाली बात करीना का सड़क पर मदद के लिए दौड़ना और तैमूर का अपने पिता से पूछा गया सवाल रहा। यह घटना बताती है कि पर्दे पर सितारों की जिंदगी जितनी चमकदार दिखाई देती है, असल जिंदगी में उन्हें भी ऐसे डर और मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है।
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