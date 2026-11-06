तैमूर ने पूछा- अब्बा, क्या आप मर जाएंगे? सैफ पर हुए हमले की रात को याद कर भावुक हुईं करीना

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने पिछले साल हुए हमले को याद किया है। जनवरी 2025 में सैफ पर उनके ही घर में हुए चाकू से हमले ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। उस रात क्या हुआ था, इसकी कई बातें पहले सामने आ चुकी थीं, लेकिन अब करीना ने बताया है कि घायल सैफ को अस्पताल पहुंचाने के लिए वह किस तरह बदहवास होकर सड़क पर ऑटो रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही थीं।

हाल ही में दोनों एक्टर करण जौहर के शो ‘कॉफी विद करण’ के सीजन 9 में साथ पहुंचे। बातचीत के दौरान जब सैफ पर हुए हमले का जिक्र आया, तो दोनों ने उस रात की घटनाएं साझा कीं। करीना ने बताया कि वह इतनी घबराई हुई थीं कि उन्हें कपड़े बदलने तक का समय नहीं मिला। वह सिर्फ अपनी टी-शर्ट और शॉर्ट्स में घर से बाहर निकल गईं और सड़क पर ऑटो रिक्शा रोकने के लिए चिल्लाने लगीं।

करीना बोलींं- सैफ खून से लथपथ थे करीना ने बताया- मैं सड़क पर चिल्ला रही थी कि रुक जाओ, रुक जाओ। सैफ खून से लथपथ थे और वह उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहती थीं। उस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह उन्हें तुरंत इलाज मिल जाए। करीना ने यह भी बताया कि वह पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात का जिक्र कर रही हैं कि उस रात वह किस हालत में सड़क पर मदद मांग रही थीं। बेटे जेह के कमरे तक पहुंचा था हमलावर यह घटना 16 जनवरी 2025 की रात मुंबई के बांद्रा स्थित सैफ और करीना के घर में हुई थी। देर रात एक हमलावर घर में घुस आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसका सामना घर में मौजूद घरेलू सहायक से हुआ। इसी दौरान सैफ को स्थिति का पता चला और वह अपने छोटे बेटे जेह की सुरक्षा के लिए आगे आए।

सैफ ने शो में बताया कि हमलावर उनके बेटे के पास चाकू लेकर खड़ा था। यह देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और उससे भिड़ गए। उन्होंने कहा कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें सोचने का मौका ही नहीं मिला। उनके लिए उस समय सबसे जरूरी अपने बच्चे को बचाना था। हमलावर से भिड़ने के दौरान सैफ पर चाकू से कई वार किए गए। उनकी गर्दन, हाथ और पीठ पर चोटें आईं। हमले में चाकू का एक टुकड़ा उनकी पीठ में फंस गया था। चोट रीढ़ की हड्डी के पास तक पहुंची, जिससे उनके पैर में कुछ समय के लिए संवेदना भी कम हो गई थी। तैमूर ने पिता को देखकर पूछा- क्या आप मर जाएंगे? हमले के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। करीना ने बताया कि जब उन्होंने लिफ्ट में सैफ को देखा तो वह डर गई थीं। उन्होंने सैफ से कहा कि वह ऐसा न करें। उस समय उनका बड़ा बेटा तैमूर भी वहां मौजूद था। करीना के मुताबिक, तैमूर ने अपने पिता को इस हालत में देखकर सबसे पहले पूछा, ‘अब्बा, क्या आप मर जाएंगे?’ यह सवाल किसी भी माता-पिता के लिए बेहद तकलीफदेह हो सकता है। एक तरफ सैफ घायल थे, दूसरी तरफ बच्चे अपने पिता को लेकर डरे हुए थे। सैफ ने बताया कि तैमूर और घर के एक सदस्य हरि उनके साथ अस्पताल गए थे। उन्हें ऑटो रिक्शा से लीलावती अस्पताल ले जाया गया।