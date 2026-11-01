‘रॉकस्टार’ की शूटिंग उल्टे क्रम में क्यों हुई? रणबीर कपूर के बालों ने बदल दिया फिल्म बनाने का तरीका

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड में आमतौर पर फिल्मों की शूटिंग कहानी के क्रम में नहीं, बल्कि लोकेशन, कलाकारों की उपलब्धता और प्रोडक्शन की जरूरतों के हिसाब से होती है। लेकिन इम्तियाज अली की फिल्म ‘रॉकस्टार’ की मेकिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। साल 2011 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग में रणबीर कपूर के लंबे बालों और बदलते लुक को ध्यान में रखते हुए कई सीन उल्टे क्रम में फिल्माए गए। यहां तक कि फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग भी पहले की गई।

फिल्म में रणबीर कपूर ने जनार्दन जाखड़ का किरदार निभाया था, जो एक साधारण लड़के से मशहूर रॉकस्टार जॉर्डन बन जाता है। इस सफर में उसके कपड़े, हेयरस्टाइल, हाव-भाव और जिंदगी को देखने का नजरिया बदलता है। पर्दे पर दिखने वाला यही बदलाव पर्दे के पीछे भी एक चुनौती था।

रणबीर के बाल बने शूटिंग की बड़ी चुनौती ‘रॉकस्टार’ में रणबीर कपूर का लुक कहानी के अलग-अलग पड़ावों को दिखाता है। शुरुआत में जनार्दन एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट की तरह नजर आता है, जबकि बाद के हिस्सों में वह लंबे बालों और अलग अंदाज वाला रॉकस्टार बन जाता है। अगर टीम पहले छोटे बालों वाले सीन शूट करती और बाद में लंबे बालों वाले हिस्सों पर पहुंचती, तो रणबीर के बालों की लंबाई और लुक को कहानी के मुताबिक बनाए रखना मुश्किल हो सकता था। लंबे बालों को बढने में समय लगता है और शूटिंग के बीच हेयरस्टाइल में बदलाव होने से किरदार की निरंतरता प्रभावित हो सकती थी।