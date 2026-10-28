ऑपरेशन सिंदूर पर बन रही फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड एक्टर! विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर, जल्द ही शुरू होगी शूटिंग

मनोरंजन डेस्क। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर बन रही फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वासी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे। हालांकि, एक्टर अभी दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है। जैसे ही उनका काम खत्म होता है, वह इस फिल्म को शूट करने के लिए तैयार हैं।

इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म को वो टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार के साथ मिलकर बनाएंगे। वहीं, इसे लेफ्टिनेंट जनरल के. जे. एस. 'टाइनी' ढिल्लों की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित बताया जा रहा है।

दूसरे फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है कार्तिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्तिक शिमित अमीन की फिल्म 'कैप्टन इंडिया' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो यमन में हूथी संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके पूरा होने के बाद, वह 'ऑपरेशन सिंदूर' पर काम शुरू करेंगे। मार्च में की थी फिल्म की अनाउंसमेंट इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट विवेक ने मार्च में ही की थी। उन्होंने लिखा था- यह कहानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर आधारित है। इसे भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर, जमीनी स्तर पर की गई व्यापक रिसर्च के जरिए तैयार किया गया है। यह हकीकत से जुड़ी एक कहानी है... जिसका मकसद सिर्फ शोर मचाना नहीं, बल्कि तथ्यों, स्पष्टता और सिनेमा के जादू के ज़रिए सच्चाई का सामना करना है। वहीं, उसी दौरान हिंदुस्तान टाइम्स के इंटरव्यू में विवेक ने कहा था - मैं उन कहानियों पर भरोसा करता आया हूं, जो असहज हों लेकिन, जरूरी भी हों। मेरी कोशिश है कि इस कहानी को सच्चाई के साथ दिखाऊं और इसे इतना रोमांचक बनाऊं कि लोग इसे देखते समय जुड़े रहें।