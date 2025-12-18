KBC: कार्तिक आर्यन ने जया बच्चन को लेकर पूछा पर्सनल सवाल, Amitabh Bachchan बोले- पागल हो क्या!

मेरी खबरें
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 07:30:16 AM (IST)
    कार्तिक आर्यन और अमिताभ बच्चन

    एंटरटेनमेंट डेस्क। सोनी टीवी का लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति दर्शकों के बीच हमेशा चर्चा में रहता है। शो में आम लोगों के साथ-साथ कई बार फिल्मी सितारे भी अपनी आने वाली फिल्मों के प्रमोशन के लिए पहुंचते हैं। हाल ही में एक एपिसोड में अभिनेता कार्तिक आर्यन(Kartik Aaryan) और अभिनेत्री अनन्या पांडे(Ananya Panday) अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन करते नजर आएंगे।

    प्रोमो में कार्तिक आर्यन, शो के होस्ट और महानायक अमिताभ बच्चन(Amitabh Bachchan) से उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन(Jaya Bachchan) को लेकर कुछ निजी लेकिन मजेदार सवाल पूछते दिखते हैं। कार्तिक ने बिग बी से पूछा कि क्या जया बच्चन को उनके मोबाइल का पासवर्ड पता है। इस पर अमिताभ बच्चन हंसते हुए जवाब देते हैं, “पागल हो क्या? हम बता देंगे उनको?”


    इतना ही नहीं, कार्तिक ने यह भी सवाल किया कि क्या बिग बी जया जी से छिपकर कुछ खाते हैं। इस पर अमिताभ बच्चन हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं। इसी दौरान कार्तिक उन्हें कोरियन हार्ट का इशारा करना भी सिखाते नजर आते हैं।

    वहीं अनन्या पांडे भी शो में अपने जेन Z अंदाज में दिखाई देती हैं। वह अमिताभ बच्चन को ‘OOTD’, ‘Drip’ और ‘No Cap’ जैसे स्लैंग समझाती हैं। जब अनन्या बिग बी को ‘Drip’ कहती हैं, तो वह थोड़े कन्फ्यूज जरूर होते हैं, लेकिन पूरे पल को मजेदार बना देते हैं। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे जल्द ही फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में नजर आएंगे, जो 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

