KBC: कार्तिक आर्यन ने जया बच्चन को लेकर पूछा पर्सनल सवाल, Amitabh Bachchan बोले- पागल हो क्या!

एंटरटेनमेंट डेस्क। सोनी टीवी का लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति दर्शकों के बीच हमेशा चर्चा में रहता है। शो में आम लोगों के साथ-साथ कई बार फिल्मी सितारे भी अपनी आने वाली फिल्मों के प्रमोशन के लिए पहुंचते हैं। हाल ही में एक एपिसोड में अभिनेता कार्तिक आर्यन(Kartik Aaryan) और अभिनेत्री अनन्या पांडे(Ananya Panday) अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन करते नजर आएंगे।

मजेदार सवाल प्रोमो में कार्तिक आर्यन, शो के होस्ट और महानायक अमिताभ बच्चन(Amitabh Bachchan) से उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन(Jaya Bachchan) को लेकर कुछ निजी लेकिन मजेदार सवाल पूछते दिखते हैं। कार्तिक ने बिग बी से पूछा कि क्या जया बच्चन को उनके मोबाइल का पासवर्ड पता है। इस पर अमिताभ बच्चन हंसते हुए जवाब देते हैं, “पागल हो क्या? हम बता देंगे उनको?”