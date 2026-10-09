बप्पी लहरी से कनेक्शन, 4 शादियां और MP से नाता…जानें किशोर कुमार की लाइफ के कुछ अनसुने किस्से

मनोरंजन डेस्क। मध्यप्रदेश में जन्में किशोर कुमार को इंडियन सिनेमा का सबसे इनफ्लुएंशियल और बेहतरीन सिंगर माना जाता है। किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था। उन गलियों से निकल कर वह बॉम्बे अपने सपने को पूरा करने आए थे।

किशोर कुमार को अपने करियर में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 8 फिल्म फेयर अवॉर्ड्स मिले थे। कुमार करियर के पीक पर थे, लेकिन 13 अक्टूबर 1987 में महज 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी डेथ एनिवर्सरी आने वाली है। इस मौके उनके जन्म स्थान खंडवा में भी कई इवेंट्स होने वाले हैं। तो, यहां हम जानेंगे किशोर कुमार के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं-

बप्पी लहरी के मामा थे किशोर कुमार 1929 में जन्मे आभास कुमार गांगुली, यानी किशोर, अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बाकी भाई-बहनों में अशोक, सती देवी और अनूप शामिल थे। किशोर के पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे और मध्य प्रदेश के एक अमीर परिवार के लिए काम करते थे। जब किशोर बच्चे थे, तभी उनके बड़े भाई अशोक ने फिल्मों में एक्टिंग शुरू कर दी थी। किशोर अक्सर अशोक के साथ फिल्म सेट पर जाते थे और उन्होंने अपने भाई की फिल्म 'शिकारी' (1946) से एक्टिंग की शुरुआत की। जबकि 1948 की फिल्म 'जिद्दी' से उन्होंने सिंगिंग में कदम रखा। दिलचस्प बात यह है कि किशोर, म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी के मामा थे। न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया के सिंगर्स से गाना सीखा किशोर कुमार का मन गाने में ही रमा था। लेकिन कम लोग जानते हैं कि वह कभी एक्टर हुआ करते थे। कई सफल फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद, एक सिंगर के तौर पर उन्होंने हाथ आजमाया। अपने शुरुआती सालों में किशोर ने मशहूर के.एल. सहगल के अंदाज को अपनाया, लेकिन बाद के सालों में वे पाकिस्तानी सिंगर अहमद रुश्दी से प्रभावित हुए। हालांकि, अनुभवी एस.डी. बर्मन ने 1950 में अशोक के घर पर किशोर को गाते हुए सुना और उन्हें अपना अलग अंदाज बनाने की सलाह दी। किशोर ने यह सलाह मानी। फिर, उन्होंने अमेरिकी सिंगर जिमी रॉजर्स और न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया के मशहूर कंट्री म्यूजिक कलाकार टेक्स मॉर्टन से 'योडलिंग' (yodeling) की कला सीखी और अपना अनोखा अंदाज बनाया।