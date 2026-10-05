13 अक्टूबर को किशोर के सुरों से गूंजेगी खंडवा! 'राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान' का आयोजन, अनुपम खेर के नाम पर चर्चा तेज

मनोरंजन डेस्क। किशोर कुमार की पुण्यतिथि के मौके पर उनके जन्मस्थान खंडवा एक बार फिर किशोर दा के गीतों से गूंजेगी। मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की ओर से 12 और 13 अक्टूबर को दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है। इस दौरान राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और संगीत संध्या का आयोजन होगा।

इस साल राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के लिए अनुपम खेर के नाम पर चर्चा चल रही है। हालांकि, सम्मान के लिए कलाकार के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। 13 अक्टूबर को होगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह कार्यक्रम के तहत 12 अक्टूबर को संगीत से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह होगा। किशोर कुमार की स्मृति में मध्यप्रदेश सरकार लंबे समय से यह प्रतिष्ठित सम्मान देती आ रही है। फिल्म जगत में अभिनय, निर्देशन, पटकथा लेखन और गीत लेखन समेत अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को इस सम्मान से नवाजा जाता रहा है।