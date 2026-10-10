जब किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाने से कर दिया था इनकार, इस सदमे के बाद बंद की थी सिंगिंग, फिर ऐसे मिटीं दूरियां

मनोरंजन डेस्क। एक समय था जब किशोर कुमार सभी बड़े एक्टर्स के लिए गाने बनाया करते थे। लेकिन उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना गाने या कम्पोज करने से मना कर दिया था। वजह से उनकी तीसरी पत्नी एक्ट्रेस योगिता बाली।

दरअसल, साल 1976 में कुमार ने एक्ट्रेस योगिता से शादी की थी। यह सब 1969 में उनकी दूसरी पत्नी, मधुबाला के दुखद निधन के बाद हुआ। हालांकि, ऐसी चर्चा थी कि शादी के कुछ साल बाद ही योगिता का दिल मिथुन चक्रवर्ती पर आ गया था। 1980 में ‘ख्वाब’ फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। मिथुन के लिए योगिता के लगाव के कारण उन्होंने किशोर से अपनी शादी तोड़ दी। इसके बाद ही किशोर कुमार ने किथुन के लिए गाने न बनाने का फैसला किया।