जब किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाने से कर दिया था इनकार, इस सदमे के बाद बंद की थी सिंगिंग, फिर ऐसे मिटीं दूरियां

मनोरंजन डेस्क। एक समय था जब किशोर कुमार सभी बड़े एक्टर्स के लिए गाने बनाया करते थे। लेकिन उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना गाने या कम्पोज करने से मना कर दिया था। वजह से उनकी तीसरी पत्नी एक्ट्रेस योगिता बाली।
दरअसल, साल 1976 में कुमार ने एक्ट्रेस योगिता से शादी की थी। यह सब 1969 में उनकी दूसरी पत्नी, मधुबाला के दुखद निधन के बाद हुआ। हालांकि, ऐसी चर्चा थी कि शादी के कुछ साल बाद ही योगिता का दिल मिथुन चक्रवर्ती पर आ गया था। 1980 में ‘ख्वाब’ फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। मिथुन के लिए योगिता के लगाव के कारण उन्होंने किशोर से अपनी शादी तोड़ दी। इसके बाद ही किशोर कुमार ने किथुन के लिए गाने न बनाने का फैसला किया।
इसके बाद मिथुन और योगिता का रिश्ता पक्का हो गया। 1979 में उन्होंने शादी कर ली। माना जाता है कि इस घटना से किशोर कुमार को गहरा सदमा लगा था। इस वजह से ही उन्होंने मिथुन के लिए प्लेबैक सिंगिंग न करने का फैसला किया। लेकिन, जैसा कि कहा जाता है- समय हर घाव भर देता है।
आखिरकार दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गईं और किशोर कुमार ने मिथुन के लिए फिर से गाना शुरू कर दिया। उन्होंने 'सुरक्षा' और 'वक्त की आवाज' जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी। किस्मत के उतार-चढ़ाव यहीं खत्म नहीं हुए। एक दिलचस्प और भावुक बात यह है कि किशोर कुमार की आखिरी रिकॉर्डिंग - फिल्म 'वक्त की आवाज' का गाना 'गुरु गुरु'- थी, जिसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए आशा भोसले के साथ काम किया था।
इस रिकॉर्डिंग के ठीक बाद कुमार का निधन हो गया। उनका निधन उनके बड़े भाई अशोक कुमार के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हुआ।
किशोर कुमार ने चार शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता (1950-1958) थीं। दूसरी पत्नी मधुबाला (1960-1969) थीं। खबरों के अनुसार, मधुबाला से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। बाद में, 1976 में उन्होंने एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की। 1978 में उनका तलाक हो गया। 1980 में उन्होंने एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से शादी की और 1987 में अपनी मौत तक वे साथ रहे। कहा जाता है कि जब योगिता ने किशोर को छोड़कर मिथुन चक्रवर्ती से शादी की, तो उन्होंने मिथुन के लिए गाना बंद कर दिया था।
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