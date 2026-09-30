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'कॉफी विद करण' के विवाद, जिन पर मचा बवाल; क्रिकेटर्स का सस्पेंशन और बॉलीवुड में नेपोटिज्म की छिड़ी बहस

कॉफी विद करण के नौवें सीजन से पहले जानिए शो के सात चर्चित विवाद। हार्दिक पांड्या का सस्पेंशन, कंगना का नेपोटिज्म बयान और दीपिका के रणबीर पर कमेंट भी इ...और पढ़ें

By Akriti kumariEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 06:09:20 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 06:09:20 PM (IST)
'कॉफी विद करण' के विवाद, जिन पर मचा बवाल; क्रिकेटर्स का सस्पेंशन और बॉलीवुड में नेपोटिज्म की छिड़ी बहस
हार्दिक पांड्या से कंगना रनौत तक, शो के 7 बड़े विवाद। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. कॉफी विद करण का नौंवा सीजन आने वाला है
  2. कहा जा रहा है कि यह शो का आखिरी सीजन है
  3. इससे पहले इस शो में कई विवाद हो चुके हैं

एंटरटेनमेंट डेस्क। करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ का सीजन 9 आने वाला है। करण के मुताबिक, यह शो का आखिरी सीजन होगा। इसकी शुरूआत साल 2004 में हुई थी। इसके बाद से लेकर अब तक इस शो में कई बड़े सेलेब्स शामिल हुए हैं। सेलेब्स ने इस दौरान अपने रिश्ते, पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में खुलकर बात की है, जिस वजह से कई बार इसे लेकर विवाद भी हो चुके है।

शो के रैपिड फायर राउंड में दिए गए कुछ जवाबों पर सोशल मीडिया पर जमकर विवाद हुआ। किसी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी, तो किसी को अपने करियर में इसके गंभीर रिजल्ट्स भी झेलने पड़े। आइए जानते हैं शो से जुड़े सात चर्चित विवादों के बारे में।


1. हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का विवाद, टीम से हुए थे सस्पेंड

जनवरी 2019 में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल शो में पहुंचे थे। इस दौरान हार्दिक ने अपनी डेटिंग लाइफ और महिलाओं को लेकर कुछ ऐसी कमेंट्स किए, जिन पर काफी विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी और मामला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) तक पहुंच गया।

दोनों प्लेयर्स ने अपने बयानों के लिए माफी मांगी, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस बुलाकर सस्पेंड कर दिया गया। करीब दो सप्ताह बाद उनका सस्पेंशन हटा लिया गया। अप्रैल 2019 में BCCI ने दोनों प्लेयर्स पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

बाद में केएल राहुल ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस विवाद का उन पर गहरा असर पड़ा था। करण जौहर ने भी इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करने की बात कही थी।

2. कंगना रनौत ने करण को बताया था नेपोटिज्म का एंबेसडर

साल 2017 में कंगना रनौत फिल्म ‘रंगून’ के प्रमोशन के लिए सैफ अली खान के साथ शो में पहुंची थीं। रैपिड फायर राउंड के दौरान उन्होंने करण जौहर को नेपोटिज्म का एंबेसडर और फिल्म माफिया बताया था। इसके बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई।

शो के बाद करण ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कंगना पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। वहीं, विवाद उस समय और बढ़ गया, जब जुलाई 2017 में IIFA अवॉर्ड्स के मंच पर करण, सैफ अली खान और वरुण धवन ने ‘नेपोटिज्म रॉक्स’ का नारा लगाया। सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हुई, जिसके बाद वरुण ने माफी मांगी।

3. दीपिका और सोनम ने रणबीर कपूर पर किए थे पर्सनल कमेंट

साल 2010 में दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर एक साथ शो में पहुंची थीं। उस समय दीपिका और रणबीर कपूर का ब्रेकअप हो चुका था। शो में करण ने दीपिका से पूछा कि रणबीर को किस ब्रांड का विज्ञापन करना चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कंडोम ब्रांड का नाम लिया।

सोनम ने कहा कि रणबीर एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वह कितने अच्छे बॉयफ्रेंड हैं, इसे लेकर उन्हें संदेह है। दीपिका ने भी कहा कि रणबीर को अपने बॉयफ्रेंड वाले व्यवहार में सुधार करना चाहिए।

इन कमेंट्स से रणबीर के पिता ऋषि कपूर नाराज हो गए थे। उन्होंने दोनों के कमेंट्स को आपत्तिजनक बताया। बाद में दीपिका ने सफाई दी कि उन्होंने मजाक में ऐसा कहा था। उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

4. आलिया भट्ट के गलत जवाब से शुरू हुई थी ट्रोलिंग

आलिया भट्ट के शुरुआती दिनों में शो का एक एपिसोड उनके लिए लंबे समय तक ट्रोलिंग की वजह बना रहा। करण ने उनसे भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा था, जिसके जवाब में आलिया ने पृथ्वीराज चौहान का नाम ले लिया। इस गलत जवाब के बाद सोशल मीडिया पर आलिया को लेकर मीम्स बनने लगे और उनकी सामान्य जानकारी का मजाक उड़ाया गया।

इसी एपिसोड के एक गेम में आलिया ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम ‘किल’ विकल्प के लिए चुना था। जून 2020 में सुशांत के निधन के बाद यह पुराना वीडियो दोबारा वायरल हुआ। इसके बाद आलिया और करण को ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा।

5. इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय को कहा था ‘प्लास्टिक’

शो के चौथे सीजन में इमरान हाशमी फिल्ममेकर महेश भट्ट के साथ पहुंचे थे। रैपिड फायर राउंड के दौरान करण ने उनसे पूछा कि वह किस सेलिब्रिटी को प्लास्टिक मानते हैं। इमरान ने इसके जवाब में ऐश्वर्या राय का नाम लिया।

उनका यह जवाब ऐश्वर्या के प्रशंसकों को पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी। बाद में इमरान ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने गेम के दौरान मजाक में यह जवाब दिया था। साथ ही उन्होंने पब्लिकली माफी भी मांगी।

6. रणवीर सिंह की टिप्पणी पर नाराज हो गई थीं अनुष्का शर्मा

शो के तीसरे सीजन में रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा एक साथ पहुंचे थे। बातचीत के दौरान रणवीर ने अनुष्का से उनके शरीर को लेकर एक आपत्तिजनक सवाल पूछ लिया था।

इस पर अनुष्का ने तुरंत नाराजगी जताई और रणवीर को इस तरह बात न करने के लिए कहा। उस समय करण जौहर इस टिप्पणी पर हंसते हुए दिखाई दिए थे।

बाद में इस एपिसोड की क्लिप सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हुई। लोगों ने रणवीर की टिप्पणी और शो में महिलाओं के प्रति इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को लेकर सवाल उठाए।

7. अनिल कपूर और अभय देओल के बीच शुरू हुई जुबानी जंग

शो के तीसरे सीजन में अनिल कपूर ने रैपिड फायर राउंड के दौरान अभय देओल को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अभय को मदद की जरूरत है और वह अपने करियर में गलत फैसले ले रहे हैं।

दरअसल, इससे पहले अभय ने साल 2010 में आई फिल्म ‘आयशा’ को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने फिल्म से जुड़े अपने भुगतान और अनुभव पर सवाल उठाए थे।

करण के शो में अनिल की टिप्पणी के बाद अभय ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ‘आयशा’ इस बात का सबूत है कि उन्होंने गलत फैसले लिए थे। उन्होंने अनिल के साथ काम करने के अपने अनुभव पर भी नाराजगी जताई।

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