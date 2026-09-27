इंदौर में जन्मीं, 13 में बॉलीवुड डेब्यू और मोहम्मद रफी से अनबन! फिर लंदन के प्रतिष्ठित हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय

मनोरंजन डेस्क। एक बार भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कहा था कि वह दोबारा कभी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। आज उनकी 97वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मीं लता जी ने भारतीय फिल्म संगीत को ऐसी आवाज दी, जो कई पीढ़ियों तक लोगों की यादों का हिस्सा बनी रही।

लता मंगेशकर ने बेहद कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारियों का असर उनके जीवन पर पड़ा और संगीत उनके आगे का रास्ता बना। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों के लिए गाना शुरू किया। लेकिन, अपने जीवन में स्ट्रगल के साथ उन्होंने कई बार जीत भी हासिल की। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जानेंगे उनके जीवन के कुछ ऐसे खुशहाल पल जिन्होंने लता दीदी को सबसे लिए प्रेरणा बना दी।

पहले रतली थी आवाज, लोगों ने इग्नोर किया शुरुआती दौर में उनकी आवाज को बहुत पतली बताकर कई बार पसंद नहीं किया गया। लेकिन संगीतकार गुलाम हैदर ने उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। इसके बाद लता मंगेशकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब लता ने सिंगर्स के लिए उठाई रॉयल्टी की आवाज लता मंगेशकर सिर्फ अपनी आवाज के लिए ही नहीं, बल्कि सिंगर्स के अधिकारों को लेकर अपनी बात रखने के लिए भी जानी जाती थीं। 1960 के दशक में उन्होंने सिंगर्स को भी रिकॉर्डिंग से रॉयल्टी देने की मांग की थी। लेकिन, यह सब कुछ इतनवा आसान नहीं था। मोहम्मद रफी इसके खिलाफ थे।