23 साल तक अटकी रही फिल्म की कहानी, पहले हीरो, फिर डायरेक्टर की मौत; रिलीज से पहले दूसरा हीरो भी चल बसा!

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड में फिल्मों के बनने और रिलीज होने में देरी होना कोई नई बात नहीं है। कभी बजट कम पड़ जाता है, कभी एक्टर्स की डेट्स नहीं मिलतीं, तो कभी कहानी या प्रोडक्शन से जुड़ी परेशानियां सामने आ जाती हैं। लेकिन सोचिए, किसी फिल्म की शूटिंग शुरू हो और उसे पर्दे पर आने में 23 साल लग जाएं! इस दौरान उसके दो हीरो और निर्देशक ही दुनिया छोड़ दें, तो उस फिल्म की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगेगी।

यह कहानी है ‘मुगल-ए-आजम’ जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाने वाले निर्देशक के. आसिफ की महत्वाकांक्षी फिल्म ‘लव एंड गॉड’ की। लैला-मजनू की मशहूर प्रेम कहानी पर आधारित इस फिल्म को उन्होंने बड़े पैमाने पर बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन यह प्रोजेक्ट उनकी जिंदगी का ऐसा अधूरा सपना बन गया, जिसे वह खुद पूरा होते नहीं देख सके।

गुरु दत्त थे पहले मजनू, निम्मी बनी थीं लैला साल 1960 में ‘मुगल-ए-आजम’ की सफलता के बाद के. आसिफ ने अपनी अगली फिल्म के लिए लैला-मजनू की प्रेम कहानी चुनी। फिल्म में मजनू यानी कैस का किरदार निभाने के लिए गुरु दत्त को चुना गया, जबकि निम्मी लैला के रोल में नजर आने वाली थीं। साल 1963 में फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ रही थी। के. आसिफ इस प्रेम कहानी को भव्य अंदाज में पर्दे पर उतारना चाहते थे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जन्नत का दृश्य दिखाने की योजना थी और इसके लिए सेट तैयार करने की बात भी सामने आई थी।