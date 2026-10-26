‘लव गिल का परिवार टूटकर बिखर गया’, Scout-काश्वी विवाद पर Love Gill की टीम का बयान; कहा- नेशनल टीवी पर कैरेक्टर खराब किया

मनोरंजन डेस्क। ‘बिग बॉस 20’ में लव गिल, गेमर ScoutOP और काश्वी हिरानंदानी के बीच का विवाद लगातार चर्चा में है। शो में लव और ScoutOP की नजदीकियों पर सवाल उठने, होस्ट रोहित शेट्टी के दोनों को टोकने और ScoutOP की गर्लफ्रेंड काश्वी के सामने आकर अपनी बात रखने के बाद अब लव की टीम ने इस मामले पर रिएक्शन दिया है।
इंस्टाग्राम पर जारी बयान में टीम ने आरोप लगाया कि शो में लव के चरित्र पर सवाल उठाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। बयान में परिवार की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा गया- उनका परिवार बर्बाद हो गया है। पूरी तरह टूटकर बिखर गया है।
टीम ने लव का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही अपनी सीमाएं तय रखी थीं। ScoutOP को भाई की तरह देखती थीं। ScoutOP ने अपने इमोशन्स जाहिर करके इस रिश्ते की सीमाओं को उलझा दिया।
लव की टीम ने अपने बयान में समाज में महिलाओं के प्रति दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। टीम के मुताबिक, किसी पुरुष की भावनाओं या फैसलों की जिम्मेदारी भी महिला पर डाल देना गलत है।
बयान में कहा गया- समाज ने अपना पुराना और जहरीला दोहरा रवैया अपनाया, महिला को दोष दो। एक वयस्क पुरुष को ऐसे क्यों दिखाया जाता है, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो, जबकि लड़की को सोची-समझी चाल चलने वाली बताया जाता है? जिस भावना को उसने न मांगा और न ही उसका जवाब दिया, उसका बोझ, शर्म और अपमान उसी को क्यों उठाना चाहिए?
टीम ने इस पूरे घटनाक्रम को लव के चरित्र का सार्वजनिक रूप से अपमान करने जैसा बताया। बयान में कहा गया कि लव को अपनी बात रखने, सम्मान पाने और सहयोग मिलने का अधिकार था, लेकिन उन्हें फैसले और अपमान का सामना करना पड़ा।
टीम ने आगे कहा कि किसी पुरुष के फैसलों की कीमत किसी महिला को नहीं चुकानी चाहिए और किसी परिवार को अपने बच्चे को इस तरह टूटते हुए नहीं देखना चाहिए। बयान के अंत में लव के लिए सहानुभूति और न्याय की मांग की गई।
यह विवाद तब बढ़ा, जब ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड में होस्ट रोहित शेट्टी ने लव गिल और ScoutOP की नजदीकियों पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों के बीच हाथ, पैर और गर्दन की मालिश जैसी गतिविधियों का जिक्र करते हुए रोहित ने उन्हें आगाह किया कि दर्शक उनकी नजदीकियों को किस तरह देख सकते हैं।
इसके बाद ScoutOP की गर्लफ्रेंड काश्वी हिरानंदानी शो में पहुंचीं। उन्होंने ScoutOP से लव के साथ अपनी सीमाएं स्पष्ट करने और दूरी बनाए रखने की बात कही। काश्वी ने यह दावा भी किया कि शो के बाहर ScoutOP के प्रशंसक लव को पसंद नहीं करते और उन्होंने ScoutOP पर गेम के लिए भावनात्मक रूप से प्रभाव डालने का आरोप लगाया।
हालांकि, ये काश्वी और लव की टीम की ओर से सामने आए दावे हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से साबित हुए तथ्यों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
लव गिल और ScoutOP की नजदीकियों को लेकर दर्शकों के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, दोनों में से किसी ने भी एक-दूसरे के साथ रोमांटिक रिश्ते में होने की पुष्टि नहीं की है।
फिलहाल विवाद का केंद्र दोनों की नजदीकियां, काश्वी की आपत्ति और लव के चरित्र को लेकर उठे सवाल हैं। लव की टीम के बयान के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
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