‘लव गिल का परिवार टूटकर बिखर गया’, Scout-काश्वी विवाद पर Love Gill की टीम का बयान; कहा- नेशनल टीवी पर कैरेक्टर खराब किया

मनोरंजन डेस्क। ‘बिग बॉस 20’ में लव गिल, गेमर ScoutOP और काश्वी हिरानंदानी के बीच का विवाद लगातार चर्चा में है। शो में लव और ScoutOP की नजदीकियों पर सवाल उठने, होस्ट रोहित शेट्टी के दोनों को टोकने और ScoutOP की गर्लफ्रेंड काश्वी के सामने आकर अपनी बात रखने के बाद अब लव की टीम ने इस मामले पर रिएक्शन दिया है।

इंस्टाग्राम पर जारी बयान में टीम ने आरोप लगाया कि शो में लव के चरित्र पर सवाल उठाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। बयान में परिवार की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा गया- उनका परिवार बर्बाद हो गया है। पूरी तरह टूटकर बिखर गया है।

टीम ने लव का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही अपनी सीमाएं तय रखी थीं। ScoutOP को भाई की तरह देखती थीं। ScoutOP ने अपने इमोशन्स जाहिर करके इस रिश्ते की सीमाओं को उलझा दिया। टीम ने कहा- गलती मर्द की हो, तो सवाल महिला पर क्यों? लव की टीम ने अपने बयान में समाज में महिलाओं के प्रति दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। टीम के मुताबिक, किसी पुरुष की भावनाओं या फैसलों की जिम्मेदारी भी महिला पर डाल देना गलत है। बयान में कहा गया- समाज ने अपना पुराना और जहरीला दोहरा रवैया अपनाया, महिला को दोष दो। एक वयस्क पुरुष को ऐसे क्यों दिखाया जाता है, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो, जबकि लड़की को सोची-समझी चाल चलने वाली बताया जाता है? जिस भावना को उसने न मांगा और न ही उसका जवाब दिया, उसका बोझ, शर्म और अपमान उसी को क्यों उठाना चाहिए? टीम ने इस पूरे घटनाक्रम को लव के चरित्र का सार्वजनिक रूप से अपमान करने जैसा बताया। बयान में कहा गया कि लव को अपनी बात रखने, सम्मान पाने और सहयोग मिलने का अधिकार था, लेकिन उन्हें फैसले और अपमान का सामना करना पड़ा।