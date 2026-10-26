‘दलेर पाजी सम्मान के हकदार हैं…’ उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की माफी के बाद विवाद पर लगा विराम

मनोरंजन डेस्क। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री उनियाल ने पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी से माफी मांग ली है। इस बात का खुलासा मीका सिंह टीम ने किया है। टीम ने कहा कि अब यह मामला सुलझ जाएगा। दलेर मेहंदी हमेशा से सम्मान और गरिमा के हकदार हैं।

दरअसल, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया था कि दलेर मेहंदी शराब पीकर परफॉरमेंस दे रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था- सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं... कृपया मंच से नीचे उतर जाइए। इसके उनके भाई मीका सिंह उनके सपोर्ट में सामने आए थे। उन्होंने कहा कि अगर कभी दलेर मेहंदी को शराब पीते हुए देखा गया, तो वे खुद शराब पीना छोड़ देंगे।

इसके अलावा कई और सेलेब्स जैसे अनुपम खेर, राजपाल यादव, कपिल शर्मा, बादशाह और शान सामने आए थे। मीका की टीम ने जारी किया स्टेमेंट मीका सिंह की टीम ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा- सुबोध उनियाल जी ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर दलेर मेहंदी पाजी से फोन पर बातचीत के दौरान माफी मांगी है। कलाकारों और उनके सम्मान का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। दलेर पाजी एक वरिष्ठ कलाकार हैं, जिन्होंने संगीत उद्योग में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और हर कलाकार सम्मान पाने का हकदार है। बयान में आगे कहा गया- हमें उम्मीद है कि अब इस मामले को यहीं पीछे छोड़ा जा सकता है। सभी लोग आपसी सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड CM ने मंत्री की तरफ से माफी मांगी यह घटना तब सामने आया है जब शुक्रवार को मीका सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनियाल की ओर से माफी मांगी है। इस वजह से ही वह इस विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते।