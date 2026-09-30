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लव रंजन बर्थडे स्पेशल: ‘प्यार का पंचनामा’ से ‘पहला प्यार दूसरी बार’ तक, उनके सिनेमा की 5 खास बातें

लव रंजन की फिल्मों में प्यार को कभी भी बहुत आसान कहानी की तरह नहीं दिखाया गया है। उनकी फिल्मों में रिश्तों से जुड़ी गलतफहमियां, उम्मीदें, मतभेद और समझ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 03:39:00 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 03:46:05 PM (IST)
लव रंजन बर्थडे स्पेशल: ‘प्यार का पंचनामा’ से ‘पहला प्यार दूसरी बार’ तक, उनके सिनेमा की 5 खास बातें
लव रंजन और उनकी फिल्‍में।

HighLights

  1. फिल्मों में प्यार कहानी का मुख्य हिस्सा होता है।
  2. लेकिन दोस्ती की भी अहम भूमिका रही है।
  3. किरदार अक्सर अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। इंडियन फिल्‍म मेकर और संगीतकार लव रंजन अपना जन्मदिन मना रहे हैं और यह उनके अब तक के फिल्मी सफर और उनकी कहानी कहने की खास शैली को याद करने का अच्छा मौका है। ‘प्यार का पंचनामा’, ‘प्यार का पंचनामा 2’, ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ और ‘तू झूठी मैं मक्कार’ जैसी फिल्मों में रिश्ते हमेशा कहानी के केंद्र में रहे हैं। उनकी फिल्मों में प्यार, दोस्ती, मजाक, संगीत और रिश्तों की उलझनों को खास अंदाज में दिखाया गया है। अब ‘पहला प्यार दूसरी बार’ आने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं लव रंजन की फिल्मों की दुनिया को खास बनाने वाली 5 बातें।

1) प्यार कभी आसान नहीं होता

लव रंजन की फिल्मों में प्यार को कभी भी बहुत आसान कहानी की तरह नहीं दिखाया गया है। उनकी फिल्मों में रिश्तों से जुड़ी गलतफहमियां, उम्मीदें, मतभेद और समझौते देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि उनकी रोमांटिक कहानियां आम जिंदगी से जुड़ी हुई लगती हैं।


‘प्यार का पंचनामा’ में रिश्तों की उलझनों से लेकर ‘तू झूठी मैं मक्कार’ में प्यार और परिवार के बीच के रिश्ते तक, उनकी फिल्मों में प्यार के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया गया है। अब ‘पहला प्यार दूसरी बार’ इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है—क्या इंसान अपने पहले प्यार के पास दोबारा लौट सकता है?

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2) दोस्ती हमेशा कहानी का हिस्सा रही है

लव रंजन की फिल्मों में भले ही प्यार कहानी का मुख्य हिस्सा हो, लेकिन दोस्ती की भी अहम भूमिका रही है। जब रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं, तो उनके किरदार अक्सर अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं और कई बार दोस्तों की वजह से कहानी में मजेदार पल भी आते हैं। ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ में तो दोस्ती ही कहानी के केंद्र में थी। उनकी दूसरी फिल्मों में भी दोस्ती के जरिए किरदारों की भावनाओं और उनकी दुनिया को दिखाया गया है। दोस्ती और प्यार के बीच का यह संतुलन उनकी फिल्मों की एक खास पहचान बन चुका है।

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3) बातचीत के जरिए किरदारों की कहानी आगे बढ़ती है

लव रंजन की फिल्मों की एक और खास बात है कि उनके किरदारों के बीच होने वाली बातचीत कहानी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहस, मजाक, अपनी भावनाएं बताना और रोजमर्रा की बातचीत—इन सबके जरिए रिश्ते आगे बढ़ते हैं। कहानी को सिर्फ बड़े और भावुक दृश्यों के जरिए नहीं बताया जाता। उनकी फिल्मों में होने वाली यह बातचीत किरदारों और परिस्थितियों को आम जिंदगी के करीब बनाती है, खासकर जब रिश्तों के अजीब, मजेदार और कभी-कभी उलझे हुए पहलुओं की बात होती है।

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4) उनकी फिल्मों में संगीत की भी खास जगह है

लव रंजन की फिल्मों में संगीत हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उनके गाने अक्सर किरदारों की भावनाओं और उनकी रिश्तों की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उनकी फिल्मों के गाने दोस्ती, प्यार, दिल टूटने और रिश्तों के अलग-अलग दौर से जुड़े रहे हैं। ‘पहला प्यार दूसरी बार’ में भी संगीत का यह सफर आगे बढ़ रहा है। फिल्म के लिए अरिजीत सिंह, रोचक कोहली, कुमार और लव रंजन साथ आए हैं। यही टीम ‘तेरा यार हूं मैं’ जैसे गाने से जुड़ी रही है। इनका दोबारा साथ आना फिल्म के संगीत को और खास बनाता है।

5) रिश्तों को देखने का नया तरीका ढूंढते रहते हैं

लव रंजन की फिल्मों में सबसे लगातार नजर आने वाली बात है—रिश्तों को समझने में उनकी दिलचस्पी। हर फिल्म में कहानी, किरदार और परिस्थितियां अलग रही हैं, लेकिन उन्होंने लगातार यह दिखाने की कोशिश की है कि जब दो लोग एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, प्यार को संभालते हैं या यह तय करते हैं कि वे अपने रिश्ते से वास्तव में क्या चाहते हैं, तब क्या होता है। ‘पहला प्यार दूसरी बार’ में यह कहानी दूसरे मौके के बारे में है।

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फिल्म का नाम ही बताता है कि कहानी उस प्यार को दोबारा देखने की है, जो कभी जिंदगी में बहुत खास था। यह फिल्म पहले प्यार को एक और मौका मिलने के विचार को एक नए नजरिए से पेश करती है।

लव रंजन के जन्मदिन पर ‘पहला प्यार दूसरी बार’ उनकी फिल्मी दुनिया का एक और अध्याय बनकर सामने आ रही है। उनकी फिल्मों की तरह इस बार भी कहानी प्यार, दोस्ती और रिश्तों की उलझनों के बीच आगे बढ़ती है—लेकिन इस बार सवाल यह है कि जब पहले प्यार को दूसरी बार मौका मिले, तो क्या होता है?