ओम शांति ओम के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती की वजह से मच गई थी भगदड़, फराह खान ने बताया शाहरुख खान भी हो गए थे कन्फ्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ओम शांति ओम की मेकिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी पूरी तरह दिख रही थी। फराह खान ने हाल ही में याद किया कि कैसे फिल्म के गाने ‘दीवानगी दीवानगी’ के सेट पर इस पुराने एक्टर के आने से इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि शाहरुख खान और फिल्ममेकर भी हैरान रह गए थे कि क्या हो रहा है।

फराह ने यह किस्सा मिथुन के बेटों, मीमो और नमाशी चक्रवर्ती से अपने व्लॉग पर बात करते हुए शेयर किया। कोरियोग्राफर से फिल्ममेकर बनीं फराह ने याद किया कि गाने के लिए 32 लीडिंग एक्टर एक साथ आए थे, लेकिन मिथुन के आने से सेट पर अचानक अफरा-तफरी मच गई।

फराह खान ने मिथुन चक्रवर्ती के आने को याद किया फराह के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब मिथुन डांस इंडिया डांस जैसे शो के ज़रिए नई पीढ़ी से जाने-पहचाने नहीं थे। उन्होंने कहा, “बहुत सारे एक्टर आए; 32 एक्टर आए। लेकिन जब दादा आए, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि भगदड़ मच गई और यह डांस इंडिया डांस से पहले की बात है। हमने गाने में दिखाया कि एक लेडी बेहोश हो गई, जो असल में पहले हुआ था! इसीलिए हमने इसे गाने में डाला। यहां तक ​​कि लाइटमैन भी उनसे मिलने के लिए अपनी जगह से कूद गया, और इतना हंगामा हुआ... शाहरुख और मैं सोच में पड़ गए, 'क्या हुआ!'” फराह ने यह भी बताया कि गाने में जो बेहोशी का सीन दिख रहा है, वह मिथुन के आने पर असल में हुई घटना से इंस्पायर्ड था। क्रू का रिएक्शन साफ ​​तौर पर इतना ज़बरदस्त था कि एक लाइटमैन भी एक्टर के करीब जाने के लिए अपनी जगह छोड़कर चला गया।