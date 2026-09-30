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ओम शांति ओम के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती की वजह से मच गई थी भगदड़, फराह खान ने बताया शाहरुख खान भी हो गए थे कन्फ्यूज

फराह ने यह किस्सा मिथुन के बेटों, मीमो और नमाशी चक्रवर्ती से अपने व्लॉग पर बात करते हुए शेयर किया। कोरियोग्राफर से फिल्ममेकर बनीं फराह ने याद किया कि ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 02:33:28 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 02:42:50 PM (IST)
ओम शांति ओम के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती की वजह से मच गई थी भगदड़, फराह खान ने बताया शाहरुख खान भी हो गए थे कन्फ्यूज
ओम शांति ओम के टाइटल सांग की झलक।

HighLights

  1. फराह ने बताया कि गाने में जो बेहोशी का सीन दिख रहा है।
  2. वह मिथुन के आने पर असल में हुई घटना से इंस्पायर्ड हुआ।
  3. एक लाइटमैन भी मिथुन के लिए जगह छोड़कर चला गया।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ओम शांति ओम की मेकिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी पूरी तरह दिख रही थी। फराह खान ने हाल ही में याद किया कि कैसे फिल्म के गाने ‘दीवानगी दीवानगी’ के सेट पर इस पुराने एक्टर के आने से इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि शाहरुख खान और फिल्ममेकर भी हैरान रह गए थे कि क्या हो रहा है।

फराह ने यह किस्सा मिथुन के बेटों, मीमो और नमाशी चक्रवर्ती से अपने व्लॉग पर बात करते हुए शेयर किया। कोरियोग्राफर से फिल्ममेकर बनीं फराह ने याद किया कि गाने के लिए 32 लीडिंग एक्टर एक साथ आए थे, लेकिन मिथुन के आने से सेट पर अचानक अफरा-तफरी मच गई।


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फराह खान ने मिथुन चक्रवर्ती के आने को याद किया

फराह के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब मिथुन डांस इंडिया डांस जैसे शो के ज़रिए नई पीढ़ी से जाने-पहचाने नहीं थे। उन्होंने कहा, “बहुत सारे एक्टर आए; 32 एक्टर आए। लेकिन जब दादा आए, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि भगदड़ मच गई और यह डांस इंडिया डांस से पहले की बात है। हमने गाने में दिखाया कि एक लेडी बेहोश हो गई, जो असल में पहले हुआ था! इसीलिए हमने इसे गाने में डाला। यहां तक ​​कि लाइटमैन भी उनसे मिलने के लिए अपनी जगह से कूद गया, और इतना हंगामा हुआ... शाहरुख और मैं सोच में पड़ गए, 'क्या हुआ!'”

फराह ने यह भी बताया कि गाने में जो बेहोशी का सीन दिख रहा है, वह मिथुन के आने पर असल में हुई घटना से इंस्पायर्ड था। क्रू का रिएक्शन साफ ​​तौर पर इतना ज़बरदस्त था कि एक लाइटमैन भी एक्टर के करीब जाने के लिए अपनी जगह छोड़कर चला गया।

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मिथुन और शाहरुख खान का अनप्लान्ड मोमेंट

फराह ने गाने के एक और यादगार पल को भी याद किया जिसमें मिथुन और शाहरुख खान शामिल थे। अपना हिस्सा शूट करते समय, उन्होंने शाहरुख से मिथुन के स्टेप्स फॉलो करने को कहा। हालांकि, शाहरुख को वेटरन एक्टर के साथ कदम मिलाने में मुश्किल हुई। फराह ने कहा कि मिथुन ने मज़ाक में शाहरुख के सिर पर थपकी देकर जवाब दिया, और यह पल आखिर में आखिरी गाने में भी रखा गया।

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उन्होंने कहा, “वह उनके पीछे नहीं आ सका, इसलिए मिथुन दा ने उसे टपली (सिर पर थप्पड़) मारना शुरू कर दिया और हमने उसे शॉट में रखा है।”

2007 में रिलीज़ हुआ, ‘दीवानगी दीवानगी’ ओम शांति ओम के सबसे चर्चित गानों में से एक बन गया क्योंकि इसमें बॉलीवुड स्टार्स की लाइन-अप बहुत ज़्यादा थी। इस गाने में धर्मेंद्र, तब्बू, करिश्मा कपूर, जीतेंद्र, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा, रेखा और जूही चावला जैसे कई और स्टार्स थे।