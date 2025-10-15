Pankaj Dheer Passes Away: महाभारत के ‘कर्ण’ पंकज धीर का निधन, 65 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

मेरी खबरें
    Pankaj Dheer Passes Away: बी.आर. चोपड़ा की ‘महाभारत’ में कर्ण का किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन की पुष्टि CINTAA ने की। अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया। इंडस्ट्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 01:53:13 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 01:56:41 PM (IST)
    एंटकटेनमेंट डेस्क: भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक बी.आर. चोपड़ा की ‘महाभारत’ में ‘कर्ण’ की भूमिका से अमर हुए अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर 2025 को निधन (Pankaj Dheer Passes Away_ हो गया। वे लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे।

    जानकारी के अनुसार, उन्होंने कैंसर के खिलाफ लंबी जंग लड़ी थी, लेकिन कुछ महीनों पहले यह बीमारी दोबारा उभर आई, जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। बीमारी के चलते उन्होंने एक बड़ी सर्जरी भी कराई थी, परंतु स्थिति में सुधार नहीं हो सका।


    पंकज धीर के निधन से इंडस्ट्री में शोक

    उनके निधन की पुष्टि अभिनेता और CINTAA (Cine & TV Artists Association) के सदस्य अमित बहल ने की। उन्होंने बताया कि पंकज धीर के निधन से पूरी इंडस्ट्री गहरे शोक में है। CINTAA की ओर से भी एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया—

    > “गहरे दुख के साथ हम अपने ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और CINTAA के पूर्व माननीय महासचिव श्री पंकज धीर जी के 15 अक्टूबर 2025 को हुए निधन की सूचना देते हैं। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4:30 बजे पवन हंस, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई के पास किया जाएगा।”

    टेलीविजन पर अमिट छाप छोड़ी

    पंकज धीर ने ‘महाभारत’ में ‘कर्ण’ की भूमिका निभाकर भारतीय टेलीविजन पर अमिट छाप छोड़ी थी। उनके गहन संवाद, अभिनय और दृढ़ व्यक्तित्व ने उन्हें दर्शकों के बीच अमर कर दिया। उन्होंने ‘सनम बेवफा’, ‘बादशाह’, ‘तिरंगा’, ‘खुदा गवाह’, और ‘सैनिक’ जैसी कई हिंदी फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।

    चंद्रकांता, बेताल पचीसी जैसे नाटको में निभाया दमदार रोल

    टीवी की दुनिया में उन्होंने ‘चंद्रकांता’, ‘ससुराल सिमर का’, ‘बेताल पचीसी’, और कई अन्य धारावाहिकों में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। एक कलाकार के साथ-साथ वे निर्देशक और शिक्षक भी थे। उन्होंने ‘माई फादर गॉडफादर’ नामक फिल्म का निर्देशन किया और बाद में नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए अभिनय एक्टिंग अकादमी की स्थापना की।

    पंकज धीर के परिवार में उनकी पत्नी अनीता धीर और बेटा निकेतन धीर हैं, जो खुद एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं और फिल्मों में खलनायक के किरदारों के लिए जाने जाते हैं। मनोरंजन जगत के कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पंकज धीर के निधन से भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत ने एक सशक्त अभिनेता, मार्गदर्शक और सच्चे कलाकार को खो दिया है।

