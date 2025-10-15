मेरी खबरें
    Pankaj Dheer का लास्ट वीडियो वायरल, ‘महाभारत’ के ‘कर्ण' पंकज धीर के आखिरी पलों ने तोड़ा दिल... कैंसर ने छीने कई दिग्गज सितारे

    महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में निधन (Pankaj Dheer Passes Away) हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनका आखिरी वीडियो वायरल (Last Video Viral) हो रहा है, जिसमें उनकी कमजोर हालत देखकर प्रशंसक भावुक हो उठे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 05:43:23 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 05:43:23 PM (IST)
    Pankaj Dheer का लास्ट वीडियो वायरल, ‘महाभारत’ के ‘कर्ण' पंकज धीर के आखिरी पलों ने तोड़ा दिल... कैंसर ने छीने कई दिग्गज सितारे
    Pankaj Dheer Passes Away: महाभारत के ‘कर्ण’ पंकज धीर का निधन (File Photo)

    HighLights

    1. महाभारत के 'कर्ण' पंकज धीर का निधन
    2. कैंसर से जूझते रहे मशहूर अभिनेता पंकज धीर
    3. सोशल मीडिया पर वायरल आखिरी वीडियो

    एंटरटेनमेंट डेस्क: फिल्म और टीवी जगत के मशहूर अभिनेता पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की प्रतिष्ठित टीवी श्रृंखला ‘महाभारत’ में कर्ण का किरदार निभाकर पंकज ने पूरे देश में अमर पहचान बनाई थी। सोमवार, 15 अक्टूबर 2025 को उन्होंने 68 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

    naidunia_image

    उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनका आखिरी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर प्रशंसकों की आंखें नम हो गई हैं। इस वीडियो में पंकज की सेहत बेहद खराब नजर आ रही थी। वह काफी कमजोर हो चुके थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी।


    फराह खान के शो में दिखे थे आखिरी बार

    पंकज धीर आखिरी बार इस साल की शुरुआत में फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में नजर आए थे। इस दौरान उनके साथ ‘महाभारत' की टीम के दो और कलाकार- फिरोज खान (अर्जुन) और पुनीत इस्सर (दुर्योधन) भी मौजूद थे। तीनों ने एक साथ बैठकर शूटिंग के पुराने दिनों को याद किया था। इस दौरान पंकज की हालत देखकर उनके प्रशंसक चिंतित हो गए थे। सफेद दाढ़ी, बढ़ा हुआ वजन और थकी हुई आवाज से उनकी बीमारी का अंदाजा लगाया जा सकता था।

    इस वीडियो में पंकज धीर ने ‘महाभारत’ के समय की कई दिलचस्प यादें साझा की थीं और कहा था कि कर्ण का किरदार उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। अब यही वीडियो उनके अंतिम दिनों की झलक के रूप में इंटरनेट पर भावुकता के साथ साझा किया जा रहा है।

    कैंसर से जंग हार गए पंकज धीर

    जानकारी के अनुसार, पंकज धीर पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे। इलाज के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका। उनके निधन से न सिर्फ मनोरंजन जगत बल्कि उनके चाहने वालों में भी गहरा दुख है। उनका अंतिम संस्कार 15 अक्टूबर की शाम 4:30 बजे मुंबई में किया गया।

    पंकज धीर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम थे। उन्होंने कई फिल्मों और धारावाहिकों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। ‘महाभारत’ के अलावा वे ‘बंधन’, ‘सौगंध’, ‘सैनिक’, ‘सोल्जर’, ‘कर्मा’ जैसी फिल्मों में नजर आए। टीवी पर भी ‘बेताल पचीससी’, ‘कोई लौट के आया है’ जैसे धारावाहिकों में उन्होंने शानदार अभिनय किया।

    कैंसर ने छीने कई दिग्गज सितारे

    • पंकज धीर से पहले भी कई दिग्गज कलाकार इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं।

    • ऋषि कपूर, जिन्हें ब्लड कैंसर हुआ था, का 2020 में निधन हुआ।

    naidunia_image

    • इरफान खान ने 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की जानकारी दी थी और 29 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया।

    • 60 और 70 के दशक की जानी-मानी अभिनेत्री नरगिस दत्त भी साइलेंट कैंसर से जूझते हुए 3 मई 1981 को चल बसी थीं।

    • राजेश खन्ना, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार, 18 जुलाई 2012 को ब्लैडर कैंसर से हार गए।

    naidunia_image

    • विनोद खन्ना भी इसी बीमारी से 27 अप्रैल 2017 को 70 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़ गए।

    इसके अलावा फिरोज खान, टॉम ऑल्टर, और विभु राघव जैसे कई कलाकार भी कैंसर से अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं।

    फिल्म जगत में शोक की लहर

    पंकज धीर के निधन के बाद फिल्मी और टीवी कलाकारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई सितारों ने लिखा कि “कर्ण जैसा योद्धा अब असल जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन उनका नाम अमर रहेगा।

    उनका जाना एक युग का अंत है- वह युग जब कलाकार अपने किरदारों से लोगों के दिलों में अमर हो जाते थे। पंकज धीर आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ‘महाभारत’ के कर्ण के रूप में उनकी अमर छवि हमेशा जीवित रहेगी।

