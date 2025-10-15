Pankaj Dheer का लास्ट वीडियो वायरल, ‘महाभारत’ के ‘कर्ण' पंकज धीर के आखिरी पलों ने तोड़ा दिल... कैंसर ने छीने कई दिग्गज सितारे

एंटरटेनमेंट डेस्क: फिल्म और टीवी जगत के मशहूर अभिनेता पंकज धीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की प्रतिष्ठित टीवी श्रृंखला ‘महाभारत’ में कर्ण का किरदार निभाकर पंकज ने पूरे देश में अमर पहचान बनाई थी। सोमवार, 15 अक्टूबर 2025 को उन्होंने 68 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर उनका आखिरी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर प्रशंसकों की आंखें नम हो गई हैं। इस वीडियो में पंकज की सेहत बेहद खराब नजर आ रही थी। वह काफी कमजोर हो चुके थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी।

फराह खान के शो में दिखे थे आखिरी बार पंकज धीर आखिरी बार इस साल की शुरुआत में फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में नजर आए थे। इस दौरान उनके साथ ‘महाभारत' की टीम के दो और कलाकार- फिरोज खान (अर्जुन) और पुनीत इस्सर (दुर्योधन) भी मौजूद थे। तीनों ने एक साथ बैठकर शूटिंग के पुराने दिनों को याद किया था। इस दौरान पंकज की हालत देखकर उनके प्रशंसक चिंतित हो गए थे। सफेद दाढ़ी, बढ़ा हुआ वजन और थकी हुई आवाज से उनकी बीमारी का अंदाजा लगाया जा सकता था। इस वीडियो में पंकज धीर ने ‘महाभारत’ के समय की कई दिलचस्प यादें साझा की थीं और कहा था कि कर्ण का किरदार उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। अब यही वीडियो उनके अंतिम दिनों की झलक के रूप में इंटरनेट पर भावुकता के साथ साझा किया जा रहा है।