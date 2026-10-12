एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस तनुश्री दत्‍ता फिर से सुर्खियों में है। एक्‍टर नाना पाटेकर के निधन के बाद से अपने डबल मीनिंग रिएक्‍शंस देने के चलते तनुश्री चर्चाओं में हैं। नाना के निधन के दिन उन्‍होंने किसी का नाम ना लेते हुए इस तरह से बयान दिया था मानो वह सीधा नाना को टारगेट करके कहा हो। अब उनकी नई इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट सामने आई है। इसमें उन्‍होंने लिखा है कि वो महाकाल दर्शन करने आई हैं और उनके जीवन में बड़ा अच्‍छा बदलाव आया है। इस पोस्‍ट में उन्‍होंने साफ तौर पर नाना शब्‍द का प्रयोग किया है और कहा कि महाकाल ने उन्‍हें नाना व उनके दोस्‍तों से बचाया।

क्‍या लिखा तनुश्री ने पोस्‍ट में? महाकाल बाबा के दरबार में मेरी आस्था! उन्होंने ही मुझे मेरी ज़िंदगी पर हुए कई हमलों से बचाया और नाना और उनके दोस्तों की सैकड़ों मारण क्रियाओं से बचाया। क्या इत्तेफ़ाक है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे बदलाव के ठीक बाद महाकाल के दर्शन करने का मौका मिला। भले ही मुझे मौत की खबर के सच होने पर सच में शक है। मैं सच में चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि यह बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाए और मेरी ज़िंदगी की सारी बुराइयाँ एक-एक करके खत्म हो जाएँ।