एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता फिर से सुर्खियों में है। एक्टर नाना पाटेकर के निधन के बाद से अपने डबल मीनिंग रिएक्शंस देने के चलते तनुश्री चर्चाओं में हैं। नाना के निधन के दिन उन्होंने किसी का नाम ना लेते हुए इस तरह से बयान दिया था मानो वह सीधा नाना को टारगेट करके कहा हो। अब उनकी नई इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो महाकाल दर्शन करने आई हैं और उनके जीवन में बड़ा अच्छा बदलाव आया है। इस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर नाना शब्द का प्रयोग किया है और कहा कि महाकाल ने उन्हें नाना व उनके दोस्तों से बचाया।
महाकाल बाबा के दरबार में मेरी आस्था! उन्होंने ही मुझे मेरी ज़िंदगी पर हुए कई हमलों से बचाया और नाना और उनके दोस्तों की सैकड़ों मारण क्रियाओं से बचाया।
क्या इत्तेफ़ाक है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे बदलाव के ठीक बाद महाकाल के दर्शन करने का मौका मिला। भले ही मुझे मौत की खबर के सच होने पर सच में शक है। मैं सच में चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि यह बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाए और मेरी ज़िंदगी की सारी बुराइयाँ एक-एक करके खत्म हो जाएँ।
यही मेरी दिल से दुआ है, प्रार्थना है, महाकाल बाबा से दिल से दुआ है। मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी भक्ति और उनका आशीर्वाद ही काफी था हमेशा मेरे लिए लेकिन आज मैं अपने सभी देवी-देवताओं से पूछ रही हूं।
अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम उन सभी बुराइयों को मार डालोगे जिन्होंने मुझे परेशान करने का फैसला किया है और जो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक वे मर नहीं जातीं। उन सभी ने, उनके उड़ने वाले बंदरों और हेल्पर्स और सपोर्टर्स के साथ, जिनके शाय में ये बुराइयां मुझे परेशान करती रही हैं।
मैं दुनिया में अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती और अगर ये लोग अभी भी सांस लेते रहे तो मैं यहां से चली जाऊंंगी। मैं चाहती हूं कि वे सभी चले जाएं और उनके खत्म होने की पूरी पुष्टि हो। मैं उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और लगातार साज़िशों को अब और नहीं सह सकती।
असल में, स्पेस में, मैं आपसे बेहतर कनेक्ट कर सकती हूं। धरती को ओवररेटेड किया गया है और मेरे पास यहां रहने के लिए कोई असली इंसेंटिव नहीं है।
हर हर महादेव!🙏
महादेव, मैं चाहती हूं कि आप दुनिया को साबित करें कि आप मुझसे प्यार करते हैं और कितना! युगों से मैं आपका भक्त रही हूं। मैं अब आपसे यह जन्मसिद्ध अधिकार के साथ मांग रही हूं।
वे मुझे नहीं पहचानते लेकिन आप पहचानते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी विनम्र रिक्वेस्ट स्वीकार करें 🙏
यह भी पढ़ें: नाना पाटेकर की मौत की सही वजह आई सामने, FIR दर्ज होने के बाद शुरू हुई थी जांच; जानें डॉक्टरों ने क्या कहा
नाना पाटेकर का रात 11:30 बजे क्यों हुआ अंतिम संस्कार? बेटे मल्हार ने बताई वजह, जानिए हिंदू धर्म में यह कितना सही