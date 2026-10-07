‘रामायणम्’ के मेकर्स ने जारी किया अरुण गोविल का नया पोस्टर, आइकॉनिक राम से अब बने अयोध्या के राजा दशरथ

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रामायणम्' के मेकर्स ने अरुण गोविल को राजा दशरथ के रूप में फीचर करता एक खास सोलो पोस्टर रिलीज़ किया है, जो एक्टर के लिए एक अहम नए अध्याय को चिन्हित करता है, उनकी पहचान आज भी भगवान राम की आइकॉनिक किरदार के रूप में देखी जाती है।

रामायणम् के मेकर्स ने फिल्म से नया पोस्टर रिलीज़ कर दिया है, इस पोस्टर में राजा दशरथ के अवतार में जाने माने एक्टर अरुण गोविल को देखा जा सकता है। दो भाग वाले इस एपिक सागा से सामने आया यह फर्स्ट लुक एक्टर से खूबसूरती से अपना जुड़ाव बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरुण गोविल ने कई पीढ़ियों के दर्शकों की नजरों में भगवान राम की भूमिका को अमर बना दिया है।