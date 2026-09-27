जनता ने मामूट्टी के तिलक लगाने पर आपत्ति जताई; सपोर्ट में आए डायरेक्टर यूसुफ, कहा- क्रॉस बनाएं तिलक लगाएं, सब एक समान…

मनोरंजन डेस्क। साउथ एक्टर मामूट्टी ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता। इस इवेंट में तिलक लगाकर एक्टर का स्वागत किया गया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद मामूट्टी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे। अब इस पूरे विवाद में फिल्ममेकर- एक्टर हरिश्री यूसुफ ने उनका सपोर्ट किया है। यूसुफ ने कहा कि भारत एक अच्छा देश है। इन ट्रोलर्स जैसे लोग ही कम्यूनल दंगे की वजह है।

वीडियो में क्या था… 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पेज पर पोस्ट किए गए वीडियो में मामूट्टी सफेद शर्ट और क्रीम रंग की पैंट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वे अवॉर्ड सेरेमनी में पहुंचते हैं, तो फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया जाता है। एक महिला उनके माथे पर तिलक लगाकर और गले में तिरंगे रंग का 'थोरथु' (कंधे पर रखने वाला कपड़ा) डालकर उनका स्वागत करती है। पूरे वीडियो में देखा जा सकता है कि मामूट्टी काफी खुश थे।