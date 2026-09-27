सलमान ने रीति तिवारी को फटकार लगाई, कहा- मनोज तिवारी की बेटी हो, डॉली बिंद्रा की नहीं…रॉकस्टार कहने पर भी उठाए सवाल

मनोरंजन डेस्क। बिग बॉस सीजन 20 के हालिया विकेंड के वार एपिसोड में होस्ट सलमान खआन ने मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को फटकार लगाई। सलमान ने कहा कि रीति को शो के पहले कोई नहीं जानता था। अब वह शो में आकर काजी से सबसे ज्यादा जलती है।

दरअसल, एक हालिया टास्क में कंटेस्टेंट को गाना गाते और रैप करते हुए एक-दूसरे को ट्रोल करना था। इस टास्क में रीति के खिलाफ काजी और उदिती उतरे थें। हालांकि, यह एक फन टास्क था, लेकिन इसमें रीति ने दोनों से साथ काफी गाली गलौज किया। इसके बाद काजी ने अपना आपा खो दिया था।

सलमान और रीति के बीच कैसे शुरू हुई बातचीत… सलमान ने विकेंड का वार शुरू करते हुए कहा- घर में रीति सबसे ज्यादा जलन रखने वाली इंसान है। बाहर भी सब यही कह रहे हैं कि रीति, काजी को लेकर बहुत इनसिक्योर है। रीति, तुमने कहा था कि इस शो में काजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तुम चाहती थीं कि वो तुम्हारे साथ हो। इसमें काजी की क्या गलती है? इस पर रीति ने कहा- शुरुआत में मुझे वह बहुत कूल लगे, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई और टास्क के दौरान हमारे बीच अनबन हुई, तो मुझे वह पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे काजी से जलन नहीं है। उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने वह बात कमजोर पल में कही थी।