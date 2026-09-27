सलमान ने रीति तिवारी को फटकार लगाई, कहा- मनोज तिवारी की बेटी हो, डॉली बिंद्रा की नहीं…रॉकस्टार कहने पर भी उठाए सवाल

मनोरंजन डेस्क। बिग बॉस सीजन 20 के हालिया विकेंड के वार एपिसोड में होस्ट सलमान खआन ने मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को फटकार लगाई। सलमान ने कहा कि रीति को शो के पहले कोई नहीं जानता था। अब वह शो में आकर काजी से सबसे ज्यादा जलती है।
दरअसल, एक हालिया टास्क में कंटेस्टेंट को गाना गाते और रैप करते हुए एक-दूसरे को ट्रोल करना था। इस टास्क में रीति के खिलाफ काजी और उदिती उतरे थें। हालांकि, यह एक फन टास्क था, लेकिन इसमें रीति ने दोनों से साथ काफी गाली गलौज किया। इसके बाद काजी ने अपना आपा खो दिया था।
सलमान ने विकेंड का वार शुरू करते हुए कहा- घर में रीति सबसे ज्यादा जलन रखने वाली इंसान है। बाहर भी सब यही कह रहे हैं कि रीति, काजी को लेकर बहुत इनसिक्योर है। रीति, तुमने कहा था कि इस शो में काजी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तुम चाहती थीं कि वो तुम्हारे साथ हो। इसमें काजी की क्या गलती है?
इस पर रीति ने कहा- शुरुआत में मुझे वह बहुत कूल लगे, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई और टास्क के दौरान हमारे बीच अनबन हुई, तो मुझे वह पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे काजी से जलन नहीं है। उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने वह बात कमजोर पल में कही थी।
सलमान ने रीति के रॉकस्टार होने के दावे पर भी सवाल उठाया। सलमान ने कहा- काजी ने शुरुआत में जो भी किया, उसने ऑडियंस का भरोसा जीता। उन्हें वह बहुत पसंद आया, और उसके बाद, जब सब उसके खिलाफ थे, तो उसने बहुत शालीनता से हालात संभाले। मैंने उससे सवाल किया क्योंकि मुझे पता था कि वह ऐसा करेगा, क्योंकि 20 साल तक रॉकस्टार होने के बावजूद उसे काम नहीं मिला। उसे वह सम्मान या शोहरत नहीं मिली जो वह चाहता था। उसने वह दौर देखा है।
आगे कहा- समस्या यह है कि सिर्फ आप ही खुद को रॉकस्टार कह रही हैं। कोई और नहीं। 'रॉकस्टार' शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसने चुनौतियों का सामना किया हो और संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया हो। काजी एक रॉकस्टार है क्योंकि उसने यह सब देखा है, जिंदगी में हर विरोध और बाधा को खत्म किया है, और नंबर 1 की जगह पर पहुंचा है। फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त एक रॉकस्टार हैं।
इस पर रीति ने कहा- काजी की जिंदगी बेमिसाल है। मैं उनसे आधी उम्र की हूं और अभी बस शुरुआत ही कर रही हूं। हर किसी का अपना सफर होता है। भले ही मेरे पिता हमेशा प्यार करने वाले और साथ देने वाले रहे हैं, लेकिन मेरे माता-पिता का तलाक हो चुका है। मैं उनके साथ नहीं रहती। मेरे पिता ने साफ-साफ कह दिया था कि वे मेरा करियर बनाने में मेरी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मेरी काबिलियत कम हो जाएगी। मैंने पिछले 6 सालों में अपना करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है।
सलमान ने कहा- बिग बॉस में आने से पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था। 20 साल पहले, जब एक वोट की कीमत 4 रुपए थी, तब काजी ने वह शो बड़े अंतर से जीता था। उसने अरिजीत सिंह को हराया था। रीति, तुमने कहा कि तुम एक बेहतरीन सिंगर, कंपोजर, सॉन्गराइटर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हो। कोई अपने बारे में ये सब बातें कैसे कह सकता है? ये बातें लोगों की तरफ से आनी चाहिए। लोगों ने कहा कि तुम एक 'नेपो किड' हो, इसलिए मैं तुम पर चिल्लाऊंगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा करना सही है। लेकिन रीति, तुम्हारी भाषा बहुत खराब है, और इसका असर तुम्हारे पिता पर भी पड़ रहा है।
सलमान ने यह भी कहा- काजी को धमकाने का क्या मतलब है? जहां तक मुझे पता है, मनोज इस रवैये का समर्थन नहीं करेंगे। तुम्हारी दादी भी यह शो देख रही हैं, और तुम मनोज तिवारी की बेटी हो, डॉली बिंद्रा की नहीं। याद करो जब उन्होंने तुम्हारे पिता से लड़ाई की थी। वह बस चुप रहे थे। अगर उन्होंने प्रतिक्रिया दी होती, तो सब कुछ उनके खिलाफ़ हो जाता। तुमने प्रतिक्रिया दी और घर की डॉली बिंद्रा बन गईं। तुम्हारे पिता घर में नहीं हैं। वह अब एक राजनेता, एक सम्मानित व्यक्ति और 3 बार के सांसद हैं। अगर तुम किसी और की बेटी होतीं, तो उस पिता को तुम्हारी धमकी पसंद नहीं आती। रीति, मैं महिलाओं के मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो, और तुमने उन पर गलत तरीके से पेश आने का आरोप लगाया और कहा कि तुम सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थीं। लेकिन हमने स्लो मोशन में क्लिप्स देखीं, और वह कभी तुम्हारे आस-पास नहीं थे। हमने सब कुछ देखा है। डिस ट्रैक में, तुमने फिर से वही आरोप लगाए। तुमने बदतमीजी की हद पार कर दी। सोचो कि OTT पर यह कैसा लगा होगा। क्या तुम अभी भी इसका बचाव कर रही हो?
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