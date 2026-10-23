‘मिर्जापुर’ सीजन 2 के 6 साल पूरे, रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने शेयर किया खास वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की ‘मिर्जापुर’ सीजन 2 के छह साल पूरे होने पर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर इस मौके का जश्न मनाया।

यह वर्ष 2020 की बात है जब रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने फैंस को मिर्जापुर का खास दूसरा सीजन बतौर तोहफा दिया जिसने देखते ही देखते उनके दिलों पर कब्जा कर लिया।

गुरमीत सिंह द्वारा डायरेक्टेड मिर्जापुर सीजन 2 का प्रीमियम अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 23 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जिसकी कहानी में पूर्वांचल की ताकत और बदले की आग को खूबसूरती से दिखाया गया था।

दूसरे सीजन में पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी और रसिका दुग्गल जैसे शानदार कलाकारों को टीम देखी गई, जिन्होंने कहानी को उसी मोड़ से आगे बढ़ाया जहां इसे पहले छोड़ा गया था। इस तरह से इस सीजन ने दर्शकों को राजनीति, अपनों को खोने के दर्द और गद्दी की लड़ाई के इर्दगिर्द बुनी दुनिया से रूबरू कराया।