धनुष संग 'वेलेंटाइन वेडिंग' की खबरों के बीच मृणाल ठाकुर का मिस्टीरियस पोस्ट; समंदर की लहरों के बीच दिया बड़ा इशारा!

एंटरटेनमेंट डेस्क। फिल्मी सितारे चाहे अपनी निजी जिंदगी को जितना भी पर्दे के पीछे रखने की कोशिश करें, उनकी पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा का विषय बन ही जाती है। मशहूर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर भी इन दिनों अपनी प्रोफेशनल नहीं, बल्कि निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं।

शादी की चर्चा पिछले कुछ समय से मृणाल ठाकुर का नाम साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष के साथ जोड़ा जा रहा है। चर्चाएं यहां तक पहुंच गईं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अगले महीने यानी 14 फरवरी 2026 को दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं।