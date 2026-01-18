धनुष संग 'वेलेंटाइन वेडिंग' की खबरों के बीच मृणाल ठाकुर का मिस्टीरियस पोस्ट; समंदर की लहरों के बीच दिया बड़ा इशारा!

एंटरटेनमेंट डेस्क। फिल्मी सितारे चाहे अपनी निजी जिंदगी को जितना भी पर्दे के पीछे रखने की कोशिश करें, उनकी पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा का विषय बन ही जाती है। मशहूर अभिनेत्री मृणाल ठाकुर भी इन दिनों अपनी प्रोफेशनल नहीं, बल्कि निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं।
शादी की चर्चा
पिछले कुछ समय से मृणाल ठाकुर का नाम साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष के साथ जोड़ा जा रहा है। चर्चाएं यहां तक पहुंच गईं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अगले महीने यानी 14 फरवरी 2026 को दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं।
शादी की खबर महज अफवाह
हालांकि, बाद में आई दूसरी खबरों में इन दावों को गलत बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृणाल और धनुष की शादी की खबर महज अफवाह है। एक्ट्रेस फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और निजी जिंदगी को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट
इन्हीं अटकलों के बीच मृणाल ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। 17 जनवरी 2026 को मृणाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह यॉट पर समुद्र के बीच सुकून भरे पल बिताती नजर आ रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एआर रहमान का लोकप्रिय गाना Yaakkai Thiri सुनाई दे रहा है। पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा “स्थिर, चमकदार और अडिग।”
बता दें कि मृणाल ठाकुर और धनुष के रिश्ते को लेकर चर्चाएं कुछ महीने पहले शुरू हुई थीं। न्यूज18 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। इसी वजह से दोनों को एक साथ कम ही देखा जाता है। हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक मृणाल या धनुष की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
