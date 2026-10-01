श्री राम को रजनीकांत बना दिया…रामायणम् के सीन्स पर मुकेश खन्ना ने आपत्ति जताई, स्पेशल इफेक्ट्स पर भी उठाए सवाल

मनोरंजन डेस्क। एक्टर मुकेश खन्ना ने रणबीर की फिल्म रामायणम् में एक्शन सीन्स होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने फिल्म में बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स होने पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रामायणम् के मेकर्स ने राम को रजनीकांत बना दिया है।

हाल ही के एक इंटरव्यू में जब मुकेश खन्ना से रामायणम् के ट्रेलर के बारे में पूछा गया। इस पर एक्टर ने कहा- नितेश तिवारी और उनकी टीम ने भगवान राम को 'मर्यादा पुरुषोत्तम' से हटकर एक एक्शन करने वाले इंसान, यानी एक जाने-पहचाने एक्शन सुपरस्टार के तौर पर दिखाया है। सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स से फिल्म शानदार नहीं बन जाती। भारतीय परंपरा में भगवान राम का महत्व है।