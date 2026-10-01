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श्री राम को रजनीकांत बना दिया…रामायणम् के सीन्स पर मुकेश खन्ना ने आपत्ति जताई, स्पेशल इफेक्ट्स पर भी उठाए सवाल

एक्टर मुकेश खन्ना ने नितेश तिवारी की आगामी फिल्म 'रामायणम्' के एक्शन सीन्स और स्पेशल इफेक्ट्स पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मेकर्स ने भगवान राम ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 01:32:45 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 01:32:45 PM (IST)
श्री राम को रजनीकांत बना दिया…रामायणम् के सीन्स पर मुकेश खन्ना ने आपत्ति जताई, स्पेशल इफेक्ट्स पर भी उठाए सवाल
रामायणम् भारत में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। (फाइल फोटो)

मनोरंजन डेस्क। एक्टर मुकेश खन्ना ने रणबीर की फिल्म रामायणम् में एक्शन सीन्स होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने फिल्म में बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स होने पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रामायणम् के मेकर्स ने राम को रजनीकांत बना दिया है।

हाल ही के एक इंटरव्यू में जब मुकेश खन्ना से रामायणम् के ट्रेलर के बारे में पूछा गया। इस पर एक्टर ने कहा- नितेश तिवारी और उनकी टीम ने भगवान राम को 'मर्यादा पुरुषोत्तम' से हटकर एक एक्शन करने वाले इंसान, यानी एक जाने-पहचाने एक्शन सुपरस्टार के तौर पर दिखाया है। सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स से फिल्म शानदार नहीं बन जाती। भारतीय परंपरा में भगवान राम का महत्व है।


एक्टर बोले- भगवान को धनुर्धर बना दिया

मुकेश खन्ना ने कहा- मेकर्स ने श्री राम को धनुर्धर बना दिया है। वह भगवान का रूप है, अवतार है। कृष्ण भी भगवान के अवतार थे। पर जिस तरह के फाइट सीक्वेंस दिखाए हैं…भगवान राम को पेड़ के ऊपर से तीर मारते कभी देखा नहीं। इतनी रामायण पढ़ी है। रामलीला देखी है। श्री राम को सलमान खान, अमिताभ बच्चन बना दिया रजनीकांत बना दिया। राम मर्यादा पुरूषोत्तम हैं। रामजी ऐसे फाइट नहीं करते थे। रामजी को मैन ऑफ एक्शन बना दिया, क्लिंट ईस्टवुड बना दिया।

स्पेशल इफेक्ट्स के इस्तेमाल पर भी कई सवाल

इसके साथ ही मुकेश खन्ना ने स्पेशल इफेक्ट्स के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा- मैंने सुना है कि उन्होंने एक इंटरनेशनल रिलीज की योजना बनाई है। बहार के लोगों को फर्क नहीं पड़ता राम की छवि से। वो इसकी स्टार वार्स से तुलना करेंगे। भारत में आप अगर राम दिखा रहे हो, तो आस्था से दिखाओ। विदेश में लोगों के पास राम की कोई छवि नहीं है। लेकिन अगर आप भारतीय दर्शकों के सामने राम को लाते हैं, तो सम्मान होना चाहिए।

फिल्म 'रामायणम्' में कौन-कौन से कलाकार हैं

फिल्म रामायणम् में रणबीर भगवान राम के किरदार निभा रहे हैं। उनके अपोजिट साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। वहीं, यश रावण के रोल में देखे जाएंगे। फिल्म के सभी गाने ऑस्कर विनर एआर. रहमान और हंस जिमर कंपोज किए हैं। ‘रामायणम्’ के डायरेक्टर नितेश तिवारी है।

मेकर्स ने बताया कि ‘रामायणम्’ दो पार्ट में रिलीज होगी। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज किया जाएगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर थिएटर्स में आएगा। कहा जा रहा है कि पहला पार्ट इस साल 5 नवंबर को रिलीज हो सकता है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के मुताबिक, दोनों पार्ट्स का बजट मिलाकर 4000 करोड़ रुपए है।

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