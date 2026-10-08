नहीं रहे नाना पाटेकर! अपने अंतिम संस्कार के लिए क्यों इकट्ठा की थीं लकड़ियां? करीबी दोस्त ने बताया सच

मनोरंजन डेस्क। एक्टर नाना पाटेकर के निधन के बाद उनसे जुड़ी कई यादें सामने आ रही हैं। फोटोग्राफर अतुल कासबेकर ने भी सोशल मीडिया पर नाना को याद करते हुए एक लंबा नोट लिखा। इसमें उन्होंने एक्टर के साथ अपने रिश्ते और पुणे स्थित उनके फार्महाउस की एक मुलाकात का किस्सा शेेयर किया।

अतुल ने बताया कि नाना ने अपने फार्महाउस पर अपनी अंतिम यात्रा के लिए लकड़ियां तक संभालकर रखी थीं। नाना ने इसे बेहद सहज अंदाज में समझाया था और उनकी बात में अपने ही अंतिम संस्कार को लेकर भी खास किस्म का डार्क ह्यूमर था।

जिम में बिना वार्मअप के कर दिए थे ट्राइसेप डिप्स अतुल ने फार्महाउस की अपनी उस मुलाकात का एक और दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि नाना उन्हें अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। इसी दौरान वह उन्हें जिम में ले गए और बिना किसी वार्मअप के करीब दर्जन भर ट्राइसेप डिप्स कर दिए। अतुल ने इस पल को याद करते हुए नाना के लिए मजाकिया अंदाज में लिखा कि वह बिल्कुल तैयार थे। यह कुछ ऐसा था जैसे नाना ने अपनी फिटनेस का अचानक प्रदर्शन कर दिया हो। लेकिन इसके बाद अतुल की नजर उस चीज पर पड़ी, जिसे देखकर उन्हें नाना के अलग तरह के हास्य की याद हमेशा के लिए रह गई। अपनी ही चिता के लिए रखी थीं सूखी लकड़ियां अतुल ने बताया कि नाना ने उन्हें अंतिम संस्कार के लिए रखी हुई लकड़ियों का एक ढेर दिखाया था। नाना ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने लकड़ियों को सूखा रखा है, क्योंकि गीली लकड़ी ज्यादा धुआं करती है। वह नहीं चाहते थे कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग धुएं की वजह से आंसू बहाएं। यानी अपनी मृत्यु और अंतिम संस्कार जैसी गंभीर बात को भी नाना ने अपने खास अंदाज में मजाक में बदल दिया था। अतुल ने इसे “spectacularly morbid humour” यानी बेहद डार्क और असामान्य हास्य बताया। उन्होंने लिखा कि नाना ऐसे व्यक्ति थे, जो अपनी ही अंतिम विदाई को भी एक कॉमेडी रूटीन में बदल सकते थे। ‘ऐसा इंसान फिर नहीं होगा’ नाना को याद करते हुए अतुल ने लिखा कि अभिनेता का जाना उन्हें अंदर तक झकझोर देने वाला है। उन्होंने नाना के साथ अपनी मुलाकातों और उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि उनके जैसा दूसरा व्यक्ति शायद फिर कभी नहीं होगा।