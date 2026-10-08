आज पुणे में नाना पाटेकर के आखिरी दर्शन, एक्टर के फार्महाउस में ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार

मनोरंजन डेस्क। नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार गुरूवार (8 अक्टूबर) को उनके पुणे के फरामहाउस में शाम 5 बजे से किया जाएगा। नाना का पार्थिव शरीर आज बाद में पुणे लाया जाएगा। एक्टर के सोशल ऑर्गनाइजेशन के एक मेंबर ने इस बात की जानकारी दी। गुरुवार को ही तड़के गोवा में अपने घर पर हार्ट अटैक आने से एक्टर का निधन हो गया था।

फार्महाउस में ही होंगे अंतिम दर्शन पाटेकर की संस्था 'नाम फाउंडेशन' के CEO गणेश थोरात ने कहा- नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार की रस्में गुरुवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले में उनके फार्महाउस पर पूरी की जाएंगी। उनके पार्थिव शरीर को शाम करीब 5 बजे (पुणे) लाया जाएगा और बाद में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार भी उनके फार्महाउस परिसर में ही किया जाएगा। यह फार्महाउस पुणे शहर के बाहरी इलाके में डोंजे में स्थित है। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।