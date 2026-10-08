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'आप कभी हिचकिचाते नहीं थे...', नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए PM मोदी, अक्षय ने याद किए साथ बिताए पल

मशहूर दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 वर्ष की आयु में सीवियर हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। डॉक्टर्स द्वारा 45 मिनट तक सीपीआर देने के बाद...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 10:22:36 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 10:22:36 AM (IST)
'आप कभी हिचकिचाते नहीं थे...', नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए PM मोदी, अक्षय ने याद किए साथ बिताए पल
नाना पाटेकर का 75 की उम्र में निधन

HighLights

  1. नाना पाटेकर का 75 की उम्र में निधन
  2. राजकीय सम्मान से साथ अंतिम संस्कार
  3. पीएम मोदी और अक्षय कुमार ने जताया दुख

मनोरंजन डेस्क। वेटरन एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को सुबह 5:20 पर निधन हो गया। वह 75 साल के थे। ANI की रिपोर्ट कि मानें तो उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था।

मणिपाल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के अनुसार, डॉक्टर्स ने CPR जरिए 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की थी। लेकिन, एक्टर 'एसिस्टोल' की स्थिति में ही रहे। डॉ. सालकर ने कहा- 45 मिनट तक लगातार CPR देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम किया जाएगा।

हिंदी और मराठी सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

इंडियन सिनेमा में शोक की लहर

नाना पाटेकर के निधन से इंडन फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है। कई सेलेब्स जैसे- अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, कंगना रनौत और जूनियर एनटीआर ने उनके निधन पर दुख जताय है। पीएम मोदी ने भी दुख जताया।

PM ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा- श्री नाना पाटेकर जी जैसी तीव्रता, अनोखापन और दमदार मौजूदगी बहुत कम एक्टर्स में देखने को मिलता है। उन्होंने हर किरदार में बदलाव और क्रिएटिविटी का परिचय है। हमें ऐसे पात्र दिए जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उन्हें उनके बेबाक विचारों के लिए भी सराहा जाता था। वे अपनी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाते थे।


हिंदी और मराठी सिनेमा में श्री नाना पाटेकर का योगदान बहुत बड़ा था। उनके निधन से एक बड़ी कमी महसूस हो रही है। उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।

अक्षय कुमार ने दुख जातया

अक्षय कुमार ने भी नाना पटेकर ने निधन पर दुख जताया। एक्स हैंडल पर कहा- नाना जी के गुजरने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ।

वह उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक थे जिन्हें लोगों का ध्यान खींचने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी आवाज, उनकी गंभीरता, हर परफॉर्मेंस में उनकी ईमानदारी... उनका अंदाज बिल्कुल अलग और अपना था।

मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि हमें 'वेलकम' और हाल ही में 'हाउसफुल 5' में साथ काम करने का मौका मिला। उन सेट्स की इतनी सारी यादें हैं जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। नाना जी सचमुच बेमिसाल थे। यकीन नहीं होता कि आप अब हमारे बीच नहीं रहे। उन सभी यादों के लिए शुक्रिया। आपकी कमी बहुत खलेगी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

वहीं, कंगना ने कहा- यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक खबर है, खासकर इसलिए क्योंकि नाना जी एकदम फिट और स्वस्थ दिखते थे। ओम शांति।

रितेश देशमुख ने दुख जताया

रितेश देशमुख ने एक्स हैंडल पर लिखा- आपकी एक्टिंग में हर रंग जिंदा लगता था। स्क्रीन पर आप हीरो थे, लेकिन पर्दे के पीछे आप उससे भी कहीं महान थे। आपकी संस्था के जरिए इंसानियत की कभी न खत्म होने वाली धारा बहती रही। आपकी बातें, हमारी बातचीत, तारीफ में पीठ पर वो थपकी, साथ में खुलकर हंसना- यही मेरी असली कमाई है। सचमुच, आज एक युग का अंत हो गया। दिल से श्रद्धांजलि।

जूनियर एनटीआर ने व्यक्त की संवेदनाएं

एक्स हैंडल पर जूनियर एनटीआर ने लिखा- भारतीय सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों में से एक, नाना पाटेकर सर के निधन से गहरा दुख हुआ है। उनके निभाए हर किरदार में एक खास ईमानदारी और गहराई होती थी। उनकी अदाकारी कभी बनावटी नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे स्क्रीन पर असल जदगी चल रही हो। वे एक अद्भुत कलाकार थे और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।

खुशबू सुंदर ने लिखा- यह अविश्वसनीय और चौंकाने वाला है। मैं सुन्न हो गई हूं। सच कहूं तो बहुत दुखी हूं। बेहतरीन कलाकार। अपनी सोच और मान्यताओं वाले इंसान। साफ दिल वाले इंसान। बेहतरीन कलाकार। उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। नाना भाऊ, आपकी बहुत याद आएगी।

नील नितिन मुकेश ने लिखा- नाना पाटेकर जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। एक बेहतरीन कलाकार जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके दमदार अभिनय को हमेशा याद किया जाएगा, साथ ही यह भी याद किया जाएगा कि कैसे उन्होंने अनगिनत उभरते कलाकारों को अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। भारतीय सिनेमा के सच्चे दिग्गज। सर, आपकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। ओम शांति।

CM योगी, अमित शाह ने भी दुख जताया

CM योगी ने दुख जताते हुए कहा- मशहूर एक्टर, सशक्त थिएटर कलाकार और संवेदनशील समाजसेवी पद्म श्री नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अपनी बेहतरीन अदाकारी से उन्होंने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और सामाजिक सरोकारों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की।

भगवान श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार व प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।

CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा- दिग्गज एक्टर और मेरे करीबी दोस्त नाना पाटेकर का अचानक और असमय जाना दिल को गहरा सदमा देने वाला है। मन दुख से भर गया है। नाना जितने शानदार पर्दे पर थे, उतने ही शानदार वे असल जिंदगी में भी थे। उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा को एक पूरा दौर दिया। इनमें भी, एक देशभक्त के तौर पर उनकी छवि दर्शकों के दिलों में गहराई तक उतर गई। 'क्रांतिवीर' से लेकर 'नटसम्राट' तक, अपने सफर में उन्होंने अभिनय का जो शानदार और बेजोड़ ताना-बाना बुना, उसकी कोई मिसाल नहीं है। इसलिए, एक अभिनेता के तौर पर उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है।

CM सुवेंदू अधिकारी ने लिखा- नाना पाटेकर जी, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपकी आवाज, आपका जोशीला अंदाज और आपकी महान विरासत हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और दुनिया भर में मौजूद लाखों चाहने वालों के प्रति गहरी संवेदना। ओम शांति।

अमित शाह बोले- महान भारतीय एक्टर नाना पाटेकर जी का निधन कला की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पांच दशकों से अधिक समय तक, अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली और दमदार संवाद अदायगी से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। चाहे गंभीर सामाजिक मुद्दे हों या हास्य-व्यंग्य, उन्होंने जिस भी किरदार को निभाया, उसमें जान डाल दी।

'नाम फाउंडेशन' के माध्यम से सूखे से प्रभावित किसान परिवारों की सेवा करना हो या सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सीमा पर जाना- शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे। जब भी मैं उनसे मिला, उनकी सादगी और स्पष्टवादिता ने हमेशा मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। ईश्वर शोक संतप्त परिवार और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति शांति शांति।

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