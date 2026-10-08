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नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन.. 3 नेशनल अवॉर्ड्स, सुपरहिट फिल्में और दमदार एक्टिंग, जानें कैसा रहा उनका करियर

नाना पाटेकर ने दुनिया को आज अलविदा कह दिया, 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 08:13:33 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 08:13:33 AM (IST)
नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन.. 3 नेशनल अवॉर्ड्स, सुपरहिट फिल्में और दमदार एक्टिंग, जानें कैसा रहा उनका करियर
नाना पाटेकर ने दुनिया को कह दिया अलविदा

HighLights

  1. नाना पाटेकर ने दुनिया को आज अलविदा कह दिया
  2. 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया
  3. उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद 45 मिनट तक CPR दिया गया

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज निधन हो गया, जानकारी के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद 45 मिनट तक उन्हें CPR दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। नाना पाटेकर का सुबह 5:20 बजे निधन हुआ।

नाना पाटेकर का करियर

नाना पाटेकर ने काफी शोहरत हासिल की है, उनकी एक्टिंग की दुनिया दीवानी है। उन्होंने 1978 में अपना एक्टिंग डेब्यू फिल्म 'गमन' से किया था। इसके बाद 1986 में रिलीज हुई 'अंकुश' ने उन्हें पहचान दिलाई। उन्होंने अपने करियर में हिंदी के साथ-साथ मराठी सिनेमा में भी काम किया। 'परिंदा', 'तिरंगा', 'क्रांतिवीर' और 'खामोशी' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने अपने करियर में कॉमिक और नकारात्मक किरदार भी निभाए हैं।


नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म

नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म 2025 में आई 'हाउसफुल 5' थी। इसमें उनके साथ अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलीन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह और नरगिस फाखरी जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इसके बाद पाटेकर शाहिद कपूर स्टारर 'ओ रोमियो' और अनिल कपूर की 'सूबेदार' में स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई दिए।

नाना पाटेकर को मिले कई अवॉर्ड

  • भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए नाना पाटेकर को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

  • 1989 की फिल्म ‘परिंदा’ में अन्ना के किरदार के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला।

  • 1994 की ‘क्रांतिवीर’ के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला।

  • 1996 की ‘अग्निसाक्षी’ के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला।

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नाना पाटेकर ने 1991 में ‘प्रहार’ में एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्शन भी किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने आर्मी ट्रेनिंग भी ली थी।