नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन.. 3 नेशनल अवॉर्ड्स, सुपरहिट फिल्में और दमदार एक्टिंग, जानें कैसा रहा उनका करियर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज निधन हो गया, जानकारी के मुताबिक, उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद 45 मिनट तक उन्हें CPR दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। नाना पाटेकर का सुबह 5:20 बजे निधन हुआ।

नाना पाटेकर का करियर नाना पाटेकर ने काफी शोहरत हासिल की है, उनकी एक्टिंग की दुनिया दीवानी है। उन्होंने 1978 में अपना एक्टिंग डेब्यू फिल्म 'गमन' से किया था। इसके बाद 1986 में रिलीज हुई 'अंकुश' ने उन्हें पहचान दिलाई। उन्होंने अपने करियर में हिंदी के साथ-साथ मराठी सिनेमा में भी काम किया। 'परिंदा', 'तिरंगा', 'क्रांतिवीर' और 'खामोशी' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। उन्होंने अपने करियर में कॉमिक और नकारात्मक किरदार भी निभाए हैं।