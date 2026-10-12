एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नवरात्रि 2026 आ गई है और यह साल का वह समय फिर से आ गया है जब नौ दिनों तक त्योहारों के दौरान ढोल की थाप पर दिल खोलकर नाचा जाता है। जहां डांस, सेलिब्रेशन, म्यूज़िक और त्योहार होते हैं, बॉलीवुड भी इसमें शामिल होने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इतने सालों में बॉलीवुड ने हमें गरबा और डांडिया रास के लिए कई हाई-एनर्जी हिट्स दिए हैं। चाहे वह नए मॉडर्न हिट्स हों या 90 के दशक की हमेशा याद रहने वाली यादें, यह बॉलीवुड नवरात्रि प्लेलिस्ट आपको पूरी रात झूमने पर मजबूर कर देगी। नवरात्रि ज़िंदादिल गरबा और डांडिया गानों के बिना अधूरी है जो सभी को डांस फ्लोर पर ले आते हैं। एवरग्रीन बॉलीवुड क्लासिक्स से लेकर मॉडर्न फेस्टिव ट्रैक्स तक, इस क्यूरेटेड प्लेलिस्ट को देखें जो एनर्जी जोड़ती है और आपके नवरात्रि 2026 सेलिब्रेशन को और भी यादगार बनाती है।

1.नगाड़ा संग ढोल- गोलियों की रासलीला राम-लीला यह हिट गाना हर गरबा नाइट और नवरात्रि सेलिब्रेशन को पूरा महसूस कराता है। श्रेया घोषाल और उस्मान मीर का गाया यह गाना संजय लीला भंसाली की रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्म गोलियों की रासलीला राम-लीला का है, जिसमें दीपिका पादुकोण अपने एनर्जेटिक गरबा मूव्स दिखा रही हैं।

2. चोगाड़ा- लवयात्री यह सबसे पॉपुलर गरबा ट्रैक्स में से एक है और हर इवेंट में इसे ज़रूर बजाना चाहिए। दर्शन रावल और असीस कौर का गाया यह गाना आयुष शर्मा और वरीना हुसैन पर फिल्माया गया है। यह गाना अपनी शानदार बीट्स और पारंपरिक त्योहारों की एनर्जी के लिए पसंद किया जाता है। 3. ढोली तारो ढोल बाजे- हम दिल दे चुके सनम ढोली तारो ढोल बाजे बॉलीवुड के सबसे मशहूर नवरात्रि गानों में से एक है। कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़ और करसन सगथिया का गाया यह एनर्जेटिक ट्रैक ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान को संजय लीला भंसाली की ब्लॉकबस्टर हिट में शानदार गरबा मूव्स करते हुए दिखाता है।