इस Navratri गरबा फ्लोर पर मचाएं धमाल, बॉलीवुड के इन टॉप 10 गानों के साथ डांडिया नाइट में लगा दें चार चांद

एंटरटेनमेंट डेस्क: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना, भक्ति और उल्लास का प्रतीक है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में गरबा और डांडिया का आयोजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 तक मनाई जाएगी। देशभर में लोग इस त्योहार को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाते हैं। गरबा पारंपरिक गुजराती लोक नृत्य है। पारंपरिक गरबा गीतों के साथ-साथ अब बॉलीवुड के कई गाने (Navratri Special Top 10 Songs) भी गरबा नाइट्स की शान बन गए हैं। ये गाने न केवल युवाओं को आकर्षित करते हैं, बल्कि हर आयु वर्ग के लोग इन पर गरबा करना पसंद करते हैं।

बॉलीवुड के इन गानों ने गरबा के पारंपरिक रूप को एक नया आयाम दिया है। इनमें लोक संगीत और आधुनिक पॉप बीट्स का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। गरबा नाइट्स की प्लेलिस्ट में इन गानों के बिना अधूरापन सा लगता है। आइए, देखते हैं गरबा के लिए टॉप टेन बॉलीवुड गानों की लिस्ट:

1. 'ढोली तारो ढोल बाजे' (हम दिल दे चुके सनम): यह गाना गरबा का सबसे लोकप्रिय और क्लासिक गाना है। सलमान खान और ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया यह गाना आज भी हर गरबा नाइट में बजाया जाता है।

2. 'नगाड़ा संग ढोल बाजे' (गोलियों की रासलीला राम-लीला): फिल्म "राम-लीला" का यह गाना दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शानदार केमिस्ट्री और एनर्जी से भरा हुआ है। इसकी तेज धुन और ताल हर किसी को डांस फ्लोर पर खींच लाती है।

3. 'चोगड़ा तारा' (लवयात्री): आयुष शर्मा और वरीना हुसैन पर फिल्माया गया यह गाना हाल के वर्षों में गरबा का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ है। इसके बोल और संगीत दोनों ही उत्सव का माहौल बनाते हैं।

4. 'ढोलिड़ा' (गंगूबाई काठियावाड़ी): आलिया भट्ट के शानदार डांस स्टेप्स वाला यह गाना गरबा के लिए एक और बेहतरीन विकल्प है। पारंपरिक बीट्स और आलिया की अदाएं इसे गरबा नाइट के लिए परफेक्ट बनाती हैं।

5. 'कमरिया' (मित्रों): जैकी भगनानी और कृतिका कामरा का यह गाना भी गरबा के लिए एक जबरदस्त चॉइस है। इसकी धुन और धड़कनें लोगों को झूमने पर मजबूर करती हैं।

6. 'शुभआरंभ' (काई पो चे!): अमित त्रिवेदी द्वारा संगीतबद्ध यह गाना पारंपरिक और आधुनिकता का एक सुंदर मेल है। नवरात्रि की शुरुआत के लिए यह गाना एकदम सही है।

7. 'उड़ी उड़ी जाए' (रईस): शाहरुख खान पर फिल्माया गया यह गरबा सॉन्ग अपनी अलग धुन और गुजराती टच के लिए जाना जाता है।

8. 'डांस बसंती' (उंगली): श्रद्धा कपूर पर फिल्माया गया यह गाना थोड़ा अलग है लेकिन गरबा के लिए एक मजेदार और ऊर्जावान विकल्प है।

9. 'लहू मुंह लग गया' (गोलियों की रासलीला राम-लीला): यह गाना 'नगाड़ा संग ढोल बाजे' की तरह तेज नहीं है, लेकिन इसकी रोमांटिक और धीमी ताल भी गरबा के लिए अच्छी मानी जाती है।

10. 'घूंघट' (इश्क विश्क): पुराने बॉलीवुड गानों में से एक यह गाना आज भी गरबा नाइट्स में काफी पसंद किया जाता है। इसकी पारंपरिक धुन गरबा का असली रंग दिखाती है।

ये गाने न केवल नवरात्रि के उत्सव को और भी रंगीन बनाते हैं, बल्कि ये बॉलीवुड की ओर से भारतीय संस्कृति और परंपरा को दी गई एक खूबसूरत मिसाल भी हैं।

यह भी पढ़ें- Zubeen Garg Death: इस गाने से रातोंरात स्टार बने थे जुबीन, ये हैं उनके टॉप 10 Superhit Songs