मनोरंजन डेस्क। इस हफ्ते वीकेंड पर घर बैठकर कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 25 नवंबर को ओटीटी पर चार नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। खास बात यह है कि इस बार हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया है। कहीं साइंस-फिक्शन की रोमांचक दुनिया देखने को मिलेगी, तो कहीं कोरियन रोमांस और फैमिली ड्रामा की कहानी आपका मनोरंजन करेगी।

इन नई रिलीज में हंटर शेफर और मिशेल यो की सीरीज ‘ब्लेड रनर 2099’ से लेकर ऋचा चड्ढा की फिल्म ‘दिल्ली 2021’ तक शामिल है। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि इस वीकेंड क्या देखें, तो ये लिस्ट आपके काम आ सकती है। आइए जानते हैं कौन-सी फिल्म और सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है।

1. ब्लेड रनर 2099 (Blade Runner 2099) ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

जॉनर: साइंस-फिक्शन साइंस-फिक्शन फिल्मों और सीरीज के शौकीनों के लिए ‘ब्लेड रनर 2099’ एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह सीरीज फिल्म ‘ब्लेड रनर 2049’ की कहानी को आगे बढ़ाती है। इसमें पिछली फिल्म की घटनाओं के करीब 50 साल बाद की दुनिया दिखाई गई है। सीरीज में हंटर शेफर और मिशेल यो अहम भूमिकाओं में हैं। इसे हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज किया गया है। 2. दिल्ली 2021 (Delhi 2021) ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5

जॉनर: सर्वाइवल थ्रिलर ऋचा चड्ढा की फिल्म ‘दिल्ली 2021’ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के हालात दिखाए गए हैं। कहानी में उस मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्यकर्मियों के संघर्ष को जगह दी गई है। फिल्म में ऋचा चड्ढा के साथ सुमीत व्यास, सोनाली कुलकर्णी और गुलशन ग्रोवर भी नजर आएंगे। गंभीर और वास्तविक घटनाओं से जुड़ी कहानियां पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म एक विकल्प है।