मनोरंजन डेस्क। इस हफ्ते वीकेंड पर घर बैठकर कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 25 नवंबर को ओटीटी पर चार नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं। खास बात यह है कि इस बार हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया है। कहीं साइंस-फिक्शन की रोमांचक दुनिया देखने को मिलेगी, तो कहीं कोरियन रोमांस और फैमिली ड्रामा की कहानी आपका मनोरंजन करेगी।
इन नई रिलीज में हंटर शेफर और मिशेल यो की सीरीज ‘ब्लेड रनर 2099’ से लेकर ऋचा चड्ढा की फिल्म ‘दिल्ली 2021’ तक शामिल है। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि इस वीकेंड क्या देखें, तो ये लिस्ट आपके काम आ सकती है। आइए जानते हैं कौन-सी फिल्म और सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है।
साइंस-फिक्शन फिल्मों और सीरीज के शौकीनों के लिए ‘ब्लेड रनर 2099’ एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह सीरीज फिल्म ‘ब्लेड रनर 2049’ की कहानी को आगे बढ़ाती है। इसमें पिछली फिल्म की घटनाओं के करीब 50 साल बाद की दुनिया दिखाई गई है। सीरीज में हंटर शेफर और मिशेल यो अहम भूमिकाओं में हैं। इसे हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज किया गया है।
ऋचा चड्ढा की फिल्म ‘दिल्ली 2021’ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के हालात दिखाए गए हैं। कहानी में उस मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्यकर्मियों के संघर्ष को जगह दी गई है। फिल्म में ऋचा चड्ढा के साथ सुमीत व्यास, सोनाली कुलकर्णी और गुलशन ग्रोवर भी नजर आएंगे। गंभीर और वास्तविक घटनाओं से जुड़ी कहानियां पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म एक विकल्प है।
अगर आपको कोरियन ड्रामा देखना पसंद है, तो ‘नाइन टू सिक्स’ को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यह एक वर्कप्लेस रोमांस सीरीज है। इसकी कहानी एक ऐसी मैनेजर की है, जिसकी जिंदगी एक तय रूटीन के हिसाब से चलती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात टीम के एक नए सदस्य से होती है इस मुलाकात के बाद उसकी जिंदगी में कई बदलाव आने लगते हैं।
परिवार के साथ बैठकर देखने के लिए ‘वे ऑफ द वॉरियर किड’ एक अच्छा विकल्प हो सकती है। क्रिस प्रैट और लिंडा कार्डेलिनी की इस फिल्म में एक बच्चे की कहानी दिखाई गई है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसका मेंटर उसे आत्मविश्वास बढ़ाने और अनुशासन सीखने में मदद करता है। फिल्म की कहानी बच्चों के साथ-साथ परिवार के दूसरे सदस्यों को भी पसंद आ सकती है।
तो इस वीकेंड आपका मूड साइंस-फिक्शन देखने का हो, रोमांटिक ड्रामा का या फिर परिवार के साथ कोई फिल्म देखने का, इन चार नई रिलीज में आपके पास कई विकल्प हैं।
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