एंटरटेनमेंट डेस्‍क। इस सप्‍ताह OTT प्लेटफॉर्म पर रोमांस, थ्रिलर, सुपरनैचुरल मिस्ट्री और कॉमेडी का मिक्सचर आ रहा है। मलयालम रोमांटिक ड्रामा बेथलहम कुडुम्बा यूनिट से लेकर पूजा मेरी जान, Love और महेंद्रगिरी वरही तक, कई नई फिल्में और सीरीज़ अब स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हैं। इस वीकेंड आने वाली बड़ी OTT रिलीज़, उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और कास्ट पर एक नज़र डालते हैं।



क्‍या है इस बार खास क्या आप अक्टूबर के पहले हफ़्ते में स्ट्रीम करने के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं? ये नए OTT रिलीज़ JioHotstar, Apple TV, Netflix, ZEE5, Amazon Prime Video और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं

Pankaj Pathak स्टारर दिल को छू लेने वाली फ़िल्म Ohh My Dog से लेकर Mrunal Thakur स्टारर ज़बरदस्त क्रिमिनल थ्रिलर Puja Meri Jaan तक, कई दूसरी फ़िल्मों के नए एपिसोड का मज़ा लें।

इस हफ़्ते स्ट्रीम करने के लिए कई नए टाइटल उपलब्ध हैं। यह उन नई फ़िल्मों और टेलीविज़न सीरीज़ के लिए आपकी पूरी गाइड है जिन्हें आपको अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ना चाहिए। यहां इस हफ़्ते की कुछ OTT रिलीज़ हैं, जिनमें रोमांस थ्रिलर से लेकर क्राइम ड्रामा तक शामिल हैं।

इस हफ़्ते Oct 2026 में देखने के लिए OTT रिलीज़ बेथलहम कुडुम्बा यूनिट कहां देखें: JioHotstar रिलीज़ डेट: 2 अक्टूबर, 2026 निविन पॉली और मनिथा बैजू स्टारिंग, यह मलयालम रोमांटिक कॉमेडी एश्ले की कहानी है जब वह विदेश से लौटती है और पड़ोस में एक शादी होने पर उसे पुरानी फीलिंग्स फिर से आने लगती हैं। (इमेज: IMDb) रिपोर्टिंग लाइव प्लेटफ़ॉर्म: नेटफ्लिक्स रिलीज़ डेट: 9 अक्टूबर, 2026 भाषा: हिंदी सच के लिए आप किस हद तक जाएँगे? परिणीति चोपड़ा एक महत्वाकांक्षी पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं, जो अनुभवी कैमरामैन देवेन भोजानी के साथ मिलकर एक खतरनाक अवैध रेत-खनन रैकेट की जाँच करती है। लेकिन जब एक शक्तिशाली सिंडिकेट जवाब देता है, तो क्या वे बहुत देर होने से पहले सच सामने ला सकते हैं? संजय दत्‍त ने Shekhar Tonite शो में 'चौथे बंदर' वाली टिप्‍पणी पर मांगी माफी, कहा-किसी का अपमान करना नहीं था मेरा इरादा पति पत्नी और पंगा सीज़न 2 प्लेटफ़ॉर्म: JioHotstar रिलीज़ डेट: अक्टूबर 10, 2026 भाषा: हिंदी क्या आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को अंदर से जानते हैं? सेलिब्रिटी कपल्स मज़ेदार चैलेंज, खुलकर बातचीत और अचानक आने वाले कामों के ज़रिए अपनी केमिस्ट्री, कम्पैटिबिलिटी और शादी को आखिरी टेस्ट देते हैं। क्या उनका प्यार टेस्ट पास करेगा—या गेम कुछ कमियां निकालेंगे?