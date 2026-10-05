एंटरटेनमेंट डेस्क। इस सप्ताह OTT प्लेटफॉर्म पर रोमांस, थ्रिलर, सुपरनैचुरल मिस्ट्री और कॉमेडी का मिक्सचर आ रहा है। मलयालम रोमांटिक ड्रामा बेथलहम कुडुम्बा यूनिट से लेकर पूजा मेरी जान, Love और महेंद्रगिरी वरही तक, कई नई फिल्में और सीरीज़ अब स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हैं। इस वीकेंड आने वाली बड़ी OTT रिलीज़, उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और कास्ट पर एक नज़र डालते हैं।
इस हफ़्ते Oct 2026 में देखने के लिए OTT रिलीज़
कहां देखें: JioHotstar
रिलीज़ डेट: 2 अक्टूबर, 2026
निविन पॉली और मनिथा बैजू स्टारिंग, यह मलयालम रोमांटिक कॉमेडी एश्ले की कहानी है जब वह विदेश से लौटती है और पड़ोस में एक शादी होने पर उसे पुरानी फीलिंग्स फिर से आने लगती हैं। (इमेज: IMDb)
रिपोर्टिंग लाइव
प्लेटफ़ॉर्म:
नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट:
9 अक्टूबर, 2026
भाषा: हिंदी
सच के लिए आप किस हद तक जाएँगे? परिणीति चोपड़ा एक महत्वाकांक्षी पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं, जो अनुभवी कैमरामैन देवेन भोजानी के साथ मिलकर एक खतरनाक अवैध रेत-खनन रैकेट की जाँच करती है। लेकिन जब एक शक्तिशाली सिंडिकेट जवाब देता है, तो क्या वे बहुत देर होने से पहले सच सामने ला सकते हैं?
संजय दत्त ने Shekhar Tonite शो में 'चौथे बंदर' वाली टिप्पणी पर मांगी माफी, कहा-किसी का अपमान करना नहीं था मेरा इरादा
पति पत्नी और पंगा सीज़न 2
प्लेटफ़ॉर्म:
JioHotstar
रिलीज़ डेट:
अक्टूबर 10, 2026
भाषा: हिंदी
क्या आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को अंदर से जानते हैं? सेलिब्रिटी कपल्स मज़ेदार चैलेंज, खुलकर बातचीत और अचानक आने वाले कामों के ज़रिए अपनी केमिस्ट्री, कम्पैटिबिलिटी और शादी को आखिरी टेस्ट देते हैं। क्या उनका प्यार टेस्ट पास करेगा—या गेम कुछ कमियां निकालेंगे?
कहां देखें: Zee5
रिलीज़ डेट: 2 अक्टूबर, 2026
मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी स्टारिंग, यह हिंदी थ्रिलर पूजा की कहानी है जब वह एक ऐसे लड़के को रिजेक्ट कर देती है जिसका अप्रोच एक परेशान करने वाले ऑब्सेशन में बदल जाता है। (इमेज: IMDb)
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट: 4 अक्टूबर, 2026
जापानी एनीमे में एशिटो आओई एक होनहार युवा फुटबॉलर के रूप में अपनी यात्रा जारी रखते हुए वापस आ रहा है जो नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के लिए पक्का इरादा रखता है। (इमेज: IMDb)
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट: 4 अक्टूबर, 2026
जापानी रोमांटिक स्पोर्ट्स एनीमे बैडमिंटन प्लेयर ताइकी की कहानी को आगे बढ़ाता है, जिसका बास्केटबॉल स्टार चिनत्सु के लिए प्यार धीरे-धीरे एक करीबी रिश्ते में बदल जाता है। (इमेज: IMDb)
कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट: 2 अक्टूबर, 2026
यह स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री माइकल शूमाकर के 1994 के शानदार फ़ॉर्मूला 1 सीज़न को फिर से दिखाती है, जब वह एक बड़ी ताकत बनकर उभरे और अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। (इमेज: IMDb)
कहां देखें: प्राइम वीडियो
कैथरीन ज़ेटा-जोन्स जैकी प्राइस का रोल कर रही हैं, जो एक पहले की इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर हैं, जिन्होंने दो दशक तक गुमनाम ज़िंदगी जी, जब तक कि उन्हें मारने के लिए सात खतरनाक हत्यारों को हायर नहीं किया गया।