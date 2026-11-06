‘ओम शांति ओम’ में दीपिका पादुकोण का रेट्रो लुक कैसे हुआ तैयार? हेमा मालिनी से ले ली गई थी प्रेरणा

मनोरंजन डेस्क। साल 2007 में आई फराह खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ में दीपिका पादुकोण ने शांति प्रिया बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म में उनका अंदाज देखकर कई लोगों को 70 के दशक की हिंदी फिल्मों की हीरोइन याद आ गई। बड़े-बड़े बाल, आंखों पर गहरा आईलाइनर, गुलाबी लिपस्टिक, चमकदार कपड़े और बालों में गुलाब के फूल…
दीपिका का यह लुक इतना लोकप्रिय हुआ कि उस दौर में कई लड़कियां अपनी शादी और पार्टियों में शांति प्रिया जैसा दिखना चाहती थीं। लेकिन इस लुक के पीछे सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि पुराने बॉलीवुड को दोबारा पर्दे पर उतारने की पूरी तैयारी थी।
फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दीपिका के लिए दो बिल्कुल अलग लुक तैयार किए थे। फिल्म के पहले हिस्से में वह 70 के दशक की सुपरस्टार शांति प्रिया बनी थीं, जबकि दूसरे हिस्से में उनका किरदार सैंडी के रूप में मॉडर्न लड़की का था। मनीष मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने दीपिका के लिए ये दोनों अलग-अलग अंदाज तैयार किए थे।
शांति प्रिया के लुक में उस दौर की एक्ट्रेसेज, खासकर हेमा मालिनी के स्टाइल की झलक दिखाई देती है। फिल्म में गुलाबी रंग के कपड़े, कढ़ाई वाले डिजाइन, बड़े हेयरस्टाइल और बालों में गुलाब के फूलों का इस्तेमाल किया गया। आंखों पर फैला हुआ आईलाइनर और चेहरे का मेकअप भी 70 के दशक की हीरोइनों की याद दिलाता था।
फिल्म का गाना ‘धूम ताना’ भी इस कहानी का खास हिस्सा है। इसमें दीपिका को सुनील दत्त, राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे पुराने सितारों के साथ पर्दे पर दिखाया गया था। इसके लिए पुरानी फिल्मों की फुटेज खोजी गई, उन्हें स्कैन करके साफ किया गया और फिर दीपिका की शूटिंग को उन दृश्यों के साथ जोड़ा गया। इस तरह तकनीक की मदद से ऐसा लगा, जैसे दीपिका सचमुच पुराने दौर के सितारों के साथ डांस कर रही हों।
यही वजह थी कि ‘ओम शांति ओम’ का पहला हिस्सा सिर्फ 70 के दशक की कहानी नहीं लगा, बल्कि उस दौर के सिनेमा को एक खूबसूरत सलाम भी बन गया।
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