‘ओम शांति ओम’ में दीपिका पादुकोण का रेट्रो लुक कैसे हुआ तैयार? हेमा मालिनी से ले ली गई थी प्रेरणा

मनोरंजन डेस्क। साल 2007 में आई फराह खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ में दीपिका पादुकोण ने शांति प्रिया बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्म में उनका अंदाज देखकर कई लोगों को 70 के दशक की हिंदी फिल्मों की हीरोइन याद आ गई। बड़े-बड़े बाल, आंखों पर गहरा आईलाइनर, गुलाबी लिपस्टिक, चमकदार कपड़े और बालों में गुलाब के फूल…

दीपिका का यह लुक इतना लोकप्रिय हुआ कि उस दौर में कई लड़कियां अपनी शादी और पार्टियों में शांति प्रिया जैसा दिखना चाहती थीं। लेकिन इस लुक के पीछे सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि पुराने बॉलीवुड को दोबारा पर्दे पर उतारने की पूरी तैयारी थी।