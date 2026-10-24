एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मनोज बाजपेयी का मानना ​​है कि हिंदी सिनेमा खुद समेत टैलेंटेड एक्टर्स का पूरा इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। बाजपेयी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में दशकों बिताने के बाद उन्हें लगा कि कई एक्टर्स को लिमिटेड रोल दिए गए क्योंकि फिल्ममेकर्स उन्हें एक जैसे किरदार देते रहे।

अपनी नई नेटफ्लिक्स फिल्म 'गजब रात' के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि इसने कई कलाकारों को यह दिखाने से रोक दिया है कि वे असल में क्या कर सकते हैं। बाजपेयी ने यह भी बताया कि दर्शकों ने उनकी एक्टिंग काबिलियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है, और उनका मानना ​​है कि अब तक उनके टैलेंट का सिर्फ 25 परसेंट ही इस्तेमाल हुआ है।