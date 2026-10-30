ओरी ने हैलोवीन पर अपनाया ‘तुम्बाड’ के हस्तर का लुक, पॉप कल्चर को दिया लोककथा का ट्विस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। पॉप कलाकार ओरी ने हैलोवीन पर अपने एक चौंकाने वाले लुक के जरिए ‘तुम्बाड’ की मशहूर लोककथा को जीवंत कर दिया है, जिसे देखकर फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है। तुम्बाड बिना किसी शक एक अनोखी लोककथा पर आधारित फैंटेसी फिल्म है, जिसे दर्शकों ने न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर अनुभव किया है, बल्कि उस पर अपना प्यार भी बरसाया है। बीते कई सालों में फिल्म ने कल्ट फॉलोइंग अपने नाम की है, और साथ ही हर बीतते समय के साथ इसका रेपुटेशन बढ़ता ही रहा है।

फिल्म साल 2024 में दोबारा रिलीज़ हुई थी, जिसने इसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया है। फिल्म ने अपनी री-रिलीज़ के साथ न सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन किया है बल्कि शानदार कमाई करते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन री-रिलीज़ेज़ में से एक बनकर सामने आई है। इस तरह से कहना होगा कि फिल्म इन एक बड़ा और नया बेंचमार्क्स सेट किया है।

तुम्बाड की दुनिया सिर्फ फिल्म तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका असर सीधे पॉप कल्चर और फैंस के ट्रेडिशंस पर भी देखने मिला है। ऐसे में अब हेलोवीन सीजन में यह नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है क्योंकि अब इंटरनेट पर्सनालिटी और सोशल मीडिया फेवरेट ओरी ने भी आइकॉनिक, खूंखार देवता हस्तर के अवतार में खुद को ड्रेस अप किया है। ट्रेंड्स सेट करने से लेकर अनोखे लुक्स के साथ सामने आने के लिए जाने जानें वाले ओरी ने इस बार हेलोवीन के मौके पर फैंस को सरप्राइज़ करने के लिए यह लुक चुना है। इस तरह से वे तुम्बाड की डर की दुनिया को पॉप कल्चर से जुड़ी चर्चा के बीच में लेकर आ गए हैं।