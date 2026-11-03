Orry ने सारा अली खान को कहा 'fake friend'...दावा- जरूरत के समय मेरा साथ छोड़ा, उनकी मां ने गालियां दीं

मनोरंजन डेस्क। ओरहान अवत्रामणि उर्फ 'ओरी' और सारा अली खान की दोस्ती पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। अब ओरी ने अपने और सारा के बीच हुए विवाद को लेकर बात की है। ओरी ने कहा कि वह इस मामले को लेकर पब्लिकली बात करते हैं। वह और सारा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक साथ काफी समय बिताया है। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो एक्ट्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया।

नेहा धूपिया के शो में किया खुलासा हाल ही में ओरी नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो डबल डेट में शामिल हुए थे। इस दौरान नेहा ने उनसे सवाल किया- ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है, जिन्हें आपने सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया है। इस पर ओरी ने कहा- सारा अली खान। मैं इस बात को लेकर बहुत पब्लिक हूं। उनकी मां ने मुझे बहुत डांटा, तो मैंने उन्हें भी अनफॉलो कर दिया। कुछ दोस्ती झूठी भी होती हैं।

आगे कहा- यह लड़की मेरी बचपन की दोस्त थी। हम कॉलेज के दौरान दोस्त रहे और कॉलेज खत्म होने के 10 साल बाद तक भी हमारी दोस्ती बनी रही। मैंने मुश्किल समय में हमेशा उसका साथ दिया। जब वह एक बड़े मामले में फंसी, तब हम गोवा में थे। उस पूरे दौर में मैं उसके साथ खड़ी रही, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जिंदगी में जब एक बार उसे मेरे लिए मौजूद रहना था, तो वह गायब हो गई। ओरी ने कहा- जब मैं अकेला था, तब छोड़ गई ओरी ने कहा- उस समय मेरे लिए वह बहुत मुश्किल दौर था, और उसने एक बार भी मेरा हाल-चाल नहीं पूछा, न ही कोई कॉल किया। उनकी जिंदगी मुश्किलों से घिरी थी। सबने मुझसे कहा था कि उसका साथ छोड़ दो और इन सब में मत पड़ो, तब भी मैं उनके साथ खड़ा रहा। मैंने तुम्हारा, तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई का ख्याल रखा और उनका साथ दिया। लेकिन जब हालात बदले और तुम्हें एक बार मेरे साथ खड़े होना था, तो तुमने एक फोन कॉल तक नहीं किया। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का दिखावा करूं, तो तुमने जो कुछ भी किया। तुम्हारी मां ने मुझे जो गालियां दीं या दूसरों से मेरे बारे में जो कुछ भी कहा। वह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और उसके बाद मुझे कभी कोई सॉरी भी नहीं मिली।