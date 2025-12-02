OTT पर कोहराम मचाएगी ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, रिलीज से पहले ही निकाल चुकी आधा बजट

लाइफस्टाइल डेस्क। इन दिनों ओटीटी पर लगातार नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन चर्चा जिस फिल्म की हो रही है, वह अभी सिनेमाघरों तक पहुंची भी नहीं है। खास बात यह है कि जिस फिल्म में पहले दीपिका पादुकोण के होने की चर्चा थी, उसके डिजिटल राइट्स रिलीज से पहले ही 160 करोड़ रुपये में बिक गए हैं।

पैन इंडिया स्टार प्रभास अपनी आगामी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं और उनकी अगली बिग बजट फिल्म ‘स्पिरिट’ (Spirit) को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। ‘एनिमल’ के बाद निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म को बड़े स्तर पर बना रहे हैं, और अब फिल्म की ओटीटी डील ने भी सबका ध्यान खींच लिया है।

160 करोड़ में बिकी OTT डील

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘स्पिरिट’ के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म को करीब ₹160 करोड़ की भारी-भरकम राशि में बेचे गए हैं।

हालांकि मेकर्स की ओर से इस डील की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन ट्रेड सर्कल में इसे अब तक की सबसे बड़ी प्री-रिलीज ओटीटी डील में से एक बताया जा रहा है।

दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी

फिल्म में प्रभास एक दमदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। लीड एक्ट्रेस के तौर पर तृप्ति डिमरी उनकी को-स्टार होंगी।

बता दें कि पहले यह रोल दीपिका पादुकोण को ऑफर हुआ था, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल और अन्य प्रतिबद्धताओं के चलते वह इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गईं।

काजोल की एंट्री की चर्चा

फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर एक और बड़ी अपडेट चर्चा में है। पहले खबरें थीं कि करीना कपूर खान फिल्म में दिख सकती हैं, लेकिन उन्होंने इन रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया।

अब चर्चा है कि फिल्म में काजोल की एंट्री हो सकती है। हालांकि इस पर अभी न तो मेकर्स और न ही काजोल ने कोई आधिकारिक बयान दिया है।

बड़े कैनवास पर बन रही है ‘Spirit’

मुहूर्त शूट हाल ही में हैदराबाद में हुआ, जहां चिरंजीवी भी शामिल हुए। फिल्म में विवेक ओबेरॉय भी अहम किरदार में नजर आएंगे। संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म को अपने करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में जुटे हैं।