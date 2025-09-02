साउथ की मस्ट वॉच सस्पेंस थ्रिलर अब OTT पर, 2 घंटे 21 मिनट की ये फिल्म नहीं देखी तो होगा पछतावा

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 03:42:39 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 03:46:38 PM (IST)
    South Suspense Thriller - Maharaja

    एंटरटेनमेंट डेस्क। अगर आप साउथ सिनेमा के फैन हैं और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है।

    तमिल सिनेमा की एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो अपनी कहानी और शानदार एक्टिंग से 2 घंटे 21 मिनट तक आपको स्क्रीन से जोड़े रखेगी। यही नहीं, इस फिल्म को IMDb पर 8.4/10 की बेहतरीन रेटिंग भी मिली है।

    साउथ की बेस्ट थ्रिलर फिल्मों में शामिल

    साउथ इंडस्ट्री की लोकप्रियता थिएटर्स के साथ-साथ ओटीटी पर भी जबरदस्त है। इसी कड़ी में जिस फिल्म की चर्चा हो रही है, वह है विजय सेतुपति स्टारर ‘महाराजा’ (Maharaja)।

    यह फिल्म एक साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अपनी दमदार स्क्रिप्ट और कास्ट की एक्टिंग की वजह से सुपरहिट साबित हुई। खास बात यह है कि फिल्म में बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी अहम किरदार निभाया है।

    दमदार कहानी और इमोशनल टच

    फिल्म की कहानी दो अहम किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है - एक बाल काटने वाला नाई और दूसरा चोर। नाई अपने घर में हुई चोरी की शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन चोरी हुआ सामान उसी चोर के घर पर मिलता है।

    कहानी में सस्पेंस लगातार बना रहता है और जैसे-जैसे यह आगे बढ़ती है, इसमें एक इमोशनल ट्विस्ट भी आता है, जो दर्शकों को झकझोर देता है।

    ओटीटी पर कहां देखें?

    अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह नेटफ्लिक्स (Netflix) पर उपलब्ध है। इसकी मजबूत कहानी, शानदार एक्टिंग और सस्पेंस भरे सीक्वेंसेस के कारण इसे थिएटर से लेकर ओटीटी तक हर जगह मस्ट वॉच करार दिया गया है।

