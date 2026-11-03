12 घंटे की नॉन-स्टॉप रिकॉर्डिंग और 6 दिन की रिहर्सल! जानिए 'पड़ोसन' के म्यूजिकल दंगल का यह अनसुना किस्सा

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड के कुछ गाने सिर्फ अपनी धुन और बोल की वजह से यादगार नहीं बनते, बल्कि उनके पीछे की कहानियां भी उन्हें खास बना देती हैं। फिल्म ‘पड़ोसन’ (1968) का गाना ‘एक चतुर नार करके सिंगार’ भी ऐसा ही है। किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज में सजे इस गाने को आज भी सुनकर लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मन्ना डे थोड़े नाराज हो गए थे? वजह थी इसकी कहानी, जिसमें शास्त्रीय संगीत का जानकार किरदार आखिर में हार जाता है और बिना शास्त्रीय प्रशिक्षण वाला किरदार जीत जाता है।

यह सिर्फ दो गायकों के बीच मुकाबला नहीं था। इसके पीछे संगीत की समझ, कलाकारों की अपनी शैली और किशोर कुमार की जबरदस्त इम्प्रोवाइजेशन यानी मौके पर कुछ नया जोड़ देने की प्रतिभा भी थी। जब मन्ना डे को पसंद नहीं आया गाने का क्लाइमैक्स फिल्म ‘पड़ोसन’ में यह गाना एक संगीत मुकाबले के रूप में दिखाया गया है। पर्दे पर किशोर कुमार, सुनील दत्त के किरदार भोला के लिए आवाज देते हैं, जबकि मन्ना डे महमूद के किरदार मास्टर पिल्लई की आवाज बनते हैं।

कहानी में मास्टर पिल्लई शास्त्रीय संगीत के जानकार हैं और भोला को संगीत की ज्यादा समझ नहीं है। दोनों के बीच मुकाबला होता है, लेकिन अंत में भोला बाजी मार लेता है। मन्ना डे को इसी बात पर आपत्ति थी। वह शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित गायक थे और उन्हें लगता था कि इस तरह की कहानी से गलत संदेश जा सकता है कि संगीत की विधिवत शिक्षा लेने वाला कलाकार हार जाता है, जबकि बिना प्रशिक्षण वाला व्यक्ति जीत जाता है। सिंगर शान ने मई 2026 में ‘इंडियन आइडल’ के एक एपिसोड में यह किस्सा साझा किया था। उनके मुताबिक, मन्ना डे ने यह बात आरडी बर्मन और महमूद के सामने भी रखी थी। हालांकि, बाद में उन्होंने कहानी की मांग समझते हुए गाना गाने के लिए हामी भर दी।