Smirti Mandhana से ब्रेकअप के बाद पलाश मुच्छल ने किया 'मूव ऑन', 'पुष्पा' फेम एक्टर के साथ फिल्म का ऐलान

एंटरटेनमेंट डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल के अलग होने की खबरों के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। व्यक्तिगत जीवन में आए उतार-चढ़ाव और विवादों को पीछे छोड़ते हुए पलाश मुच्छल ने अपने अगले निर्देशन प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी है।
इस फिल्म में वह 'पुष्पा' के हिंदी वर्जन में अल्लू अर्जुन को आवाज देने वाले दिग्गज अभिनेता श्रेयस तलपड़े के साथ काम करेंगे।
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर, 2025 को तय थी, लेकिन ऐन वक्त पर 'फैमिली इमरजेंसी' और मीडिया में पलाश पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया।
7 दिसंबर को दोनों ने आधिकारिक तौर पर अलग होने की पुष्टि की थी। अब पलाश ने अपने सोशल मीडिया से क्रिकेट ग्राउंड पर किए गए प्रपोजल की सभी यादें मिटाकर पेशेवर जिंदगी में 'मूव ऑन' करने का संकेत दिया है।
मशहूर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार, पलाश की इस अनटाइटल्ड फिल्म में श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिका निभाएंगे।
फिल्म में श्रेयस एक 'आम आदमी' के संघर्ष और जीवन को पर्दे पर उतारेंगे।
फिल्म की कहानी की पृष्ठभूमि मायानगरी मुंबई पर आधारित है।
जानकारी के अनुसार, फिल्म का प्री-प्रोडक्शन काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होगी।
विवादों के बाद यह पलाश का पहला बड़ा क्रिएटिव प्रोजेक्ट है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पलाश अब विवादों के बजाय अपने काम के जरिए सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। श्रेयस तलपड़े, जो अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और गंभीर अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में मुख्य आकर्षण होंगे।