Palash Muchhal Net Worth: स्मृति मंधाना के होने वाले पति कमाते हैं करोड़ों, जानें कितनी है कुल संपत्ति

एंटरटेनमेंट डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी से जुड़ी रस्में शुरू हो चुकी हैं। 2019 से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे पलाश और स्मृति 23 नवंबर को विवाह करने वाले हैं। मेहंदी और हल्दी जैसे उनके प्री-वेडिंग फंक्शन्स की कई झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

स्मृति मंधाना क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम हैं, वहीं पलाश मुच्छल ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से अच्छी पहचान बनाई है। स्मृति के होने वाले पति पलाश की नेटवर्थ कितनी है, आइए जानते हैं। कौन हैं पलाश मुच्छल? म्यूजिक इंडस्ट्री में स्थापित नाम होने के बावजूद कई लोग उनके बारे में कम जानते हैं। 1995 में जन्मे पलाश, सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं। संगीत से जुड़ी फैमिली से आने वाले पलाश ने साल 2014 में फिल्म ‘ढिश्कियाऊं’ से अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने ‘पार्टी तो बनती है’ और ‘तू ही है आशिकी’ जैसे पॉपुलर गानों का म्यूजिक भी दिया है।