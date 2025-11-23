Palash Muchhal Net Worth: स्मृति मंधाना के होने वाले पति कमाते हैं करोड़ों, जानें कितनी है कुल संपत्ति

एंटरटेनमेंट डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी से जुड़ी रस्में शुरू हो चुकी हैं। 2019 से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे पलाश और स्मृति 23 नवंबर को विवाह करने वाले हैं। मेहंदी और हल्दी जैसे उनके प्री-वेडिंग फंक्शन्स की कई झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
स्मृति मंधाना क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम हैं, वहीं पलाश मुच्छल ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से अच्छी पहचान बनाई है। स्मृति के होने वाले पति पलाश की नेटवर्थ कितनी है, आइए जानते हैं।
कौन हैं पलाश मुच्छल?
म्यूजिक इंडस्ट्री में स्थापित नाम होने के बावजूद कई लोग उनके बारे में कम जानते हैं। 1995 में जन्मे पलाश, सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं। संगीत से जुड़ी फैमिली से आने वाले पलाश ने साल 2014 में फिल्म ‘ढिश्कियाऊं’ से अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने ‘पार्टी तो बनती है’ और ‘तू ही है आशिकी’ जैसे पॉपुलर गानों का म्यूजिक भी दिया है।
पलाश ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। ‘खेले हम जी जान से’ फिल्म में उन्होंने अभिनय किया था, जिसका निर्देशन आशुतोष गोवारीकर ने किया था और जिसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्होंने बतौर म्यूजिक कंपोजर अपने सफर की शुरुआत कर दी थी।
डायरेक्शन में भी सक्रिय
पलाश सिर्फ संगीत रचते ही नहीं, बल्कि कई म्यूजिक वीडियो और फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। साल 2015 में उन्होंने नंदिश संधू और रश्मि देसाई के साथ म्यूजिक वीडियो ‘तेरी एक हंसी’ डायरेक्ट किया। इसके बाद ‘तुझसे’, ‘सजना वे’, ‘खुशी वाली खुशी’ जैसे वीडियो भी बनाए।
2022 में उन्होंने फिल्म ‘अर्ध’ का निर्देशन किया, जिसमें रुबीना दिलैक और राजपाल यादव नजर आए थे। 2024 में उनकी अगली फिल्म ‘काम चालू है’ ZEE5 पर रिलीज हुई, जिसके लेखन, प्रोडक्शन और निर्देशन की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद संभाली।
पलाश मुच्छल की नेटवर्थ कितनी है?
कम उम्र में ही बॉलीवुड में मजबूत करियर बना चुके पलाश की नेटवर्थ, सियासत डेली.कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, 20 से 41 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है। वे म्यूजिक कंपोजिंग, फिल्म प्रोजेक्ट्स और लाइव शोज से अच्छी कमाई करते हैं। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की संयुक्त नेटवर्थ करीब 50 से 75 करोड़ रुपये के बीच अनुमानित है।
