TV की पॉपुलर एक्ट्रेस का 38 की उम्र में निधन, पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल से हुई थीं फेमस

डिजिटल डेस्क: टेलीविजन जगत में अपनी पहचान बनाने वाली मशहूर एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो गया। मात्र 38 साल की उम्र में उन्होंने कैंसर से जंग हारते हुए 31 अगस्त की सुबह अंतिम सांस ली। उनकी मौत की खबर से पूरे टीवी जगत और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है।

कसम से और पवित्र रिश्ता में कर चुकीं काम प्रिया मराठे का जन्म 23 अप्रैल 1987 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से पूरी की और फिर अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के लोकप्रिय धारावाहिक कसम से में विद्या बाली का किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके अलावा कॉमेडी सर्कस के पहले सीजन में भी वह दिखाई दीं और अपनी कॉमिक टाइमिंग से खूब सराही गईं।