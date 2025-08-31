TV की पॉपुलर एक्ट्रेस का 38 की उम्र में निधन, पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल से हुई थीं फेमस

मेरी खबरें
    TV Actress Death: टीवी जगत से रविवार की सुबह एक बेहद दुखद खबर आई है। पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं और कसम से जैसे धारावाहिकों में यादगार भूमिकाएं निभाने वाली मशहूर एक्ट्रेस का निधन हो गया। 38 साल की उम्र में कैंसर से जिंदगी की जंग हार गईं। बालाजी टेलीफिल्म्स के धारावाहिकों से शुरुआत कर उन्होंने कई सीरियल्स में अपने अभिनय का जादू बिखेरा था।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 12:45:15 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 12:45:15 PM (IST)
    TV अदाकारा प्रिया मराठे का हुआ निधन (Photo Credit- Instagram)

    HighLights

    1. पवित्र रिश्ता फेम प्रिया मराठे का निधन
    2. 38 वर्ष की उम्र में कैंसर से हारी जंग
    3. टीवी इंडस्ट्री को लगा गहरा सदमा

    डिजिटल डेस्क: टेलीविजन जगत में अपनी पहचान बनाने वाली मशहूर एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो गया। मात्र 38 साल की उम्र में उन्होंने कैंसर से जंग हारते हुए 31 अगस्त की सुबह अंतिम सांस ली। उनकी मौत की खबर से पूरे टीवी जगत और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है।

    कसम से और पवित्र रिश्ता में कर चुकीं काम

    प्रिया मराठे का जन्म 23 अप्रैल 1987 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से पूरी की और फिर अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के लोकप्रिय धारावाहिक कसम से में विद्या बाली का किरदार निभाकर दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके अलावा कॉमेडी सर्कस के पहले सीजन में भी वह दिखाई दीं और अपनी कॉमिक टाइमिंग से खूब सराही गईं।

    कई लोकप्रिय शोज से जुड़ा नाम

    हालांकि प्रिया को असली पहचान पॉपुलर धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली, जिसमें उन्होंने वर्षा सतीश का किरदार निभाया था। इस भूमिका से उन्होंने लाखों दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। इसके बाद 2012 में सोनी टीवी के धारावाहिक बड़े अच्छे लगते हैं में ज्योति मल्होत्रा का किरदार निभाया।

    एक्ट्रेस का करियर कई लोकप्रिय शोज से जुड़ा रहा और उनकी अदाकारी ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। वह सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैंस से जुड़ी रहती थीं, लेकिन पिछले एक साल से बीमारी के कारण इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं थीं।

    प्रिया मराठे के असामयिक निधन से टीवी इंडस्ट्री ने एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री को खो दिया है। फैंस और सह-कलाकार उनके जाने से बेहद दुखी हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

