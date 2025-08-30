Salman Khan होस्टेड शो Bigg Boss 19 में इस कंटेस्टेंट का जलवा...बना TRP किंग, ट्रोलर्स भी बन रहे फैन

डिजिटल डेस्क: सलमान खान (Salman Khan) होस्टेड विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 की शुरुआत धमाकेदार रही है। इस सीजन में कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री (Bigg Boss Update) ली है और हर कोई अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर इन सबमें एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं तान्या मित्तल (Tanya Mittal)।

तान्या का ट्रोल से फैन तक का सफर ग्रैंड प्रीमियर से ही तान्या अपने बयानों और हरकतों को लेकर चर्चा में रहीं। शुरुआत में उन्होंने ऐसे-ऐसे बयान दिए कि सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। कभी उन्होंने कहा कि वे बॉडीगार्ड के बिना बाहर नहीं जातीं, तो कभी खुद को संस्कारी दिखाने की कोशिश की। बिग बॉस हाउस में भी उनके बयान बाहर दिए गए बयानों से मेल नहीं खाते।

तान्या का कहना है कि वे घर पर "रानी" की तरह रहती हैं और कभी कोई घरेलू काम नहीं करतीं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें यह भी नहीं पता कि नहाने के लिए क्या-क्या सामान चाहिए। हालिया एपिसोड (BB Latest Episode) में तो उन्होंने यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि झाड़ू लगाने से उनका हाथ कट गया और उन्हें मेडिकल रूम जाना है। एंटरटेनमेंट का डोज बनीं तान्या मित्तल तान्या की हरकतें जहां घरवालों को चिढ़ा रही हैं, वहीं दर्शकों को खूब एंटरटेन भी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं- “टीआरपी किंग तान्या।” एक यूजर ने कहा, “चार दिन में ही चार साल का एंटरटेनमेंट दे दिया।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “उसकी बातें सुनकर हंसी रुकती ही नहीं।”