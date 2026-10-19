क्या फिर एक साथ नजर आएंगे पवन सिंह-अक्षरा! पावर स्टार ने पब्लिकली माफी मांगी, कहा- अक्षरा मेरी बाबू …

मनोरंजन डेस्क। भोजपूरी एक्टर पवन सिंह ने एक्ट्रेस और रूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह से पब्लिकली माफी मांगी है। इसके अलावा उन्होंने अक्षरा की फैमिली की भी तारीफ की है पवन सिंह ने कहा कि अक्षरा जी के माता पिता को मेरी वजह से बुरा महसूस हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं।

पवन सिंह ने क्या कहा? हाल ही में पवन सिंह एक दुर्गा पूजा इवेंच में शामिल हुए थे। वहां लोगों को संबोधित करते हुए एक्टर ने कहा- अक्षरा मेरी बाबू है। मेरा बेटा है वो। उनके पिताजी मेरे भईया है। माता जी मेरी भाभी। मैं दिल से सॉरी बोला हूं। अगर अक्षरा जी के माता-पिता को मेरे चलते बुरा महसूस हुआ है और गलत लगा है, तो मैं भईया-भाभी को सॉरी बोलता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं।