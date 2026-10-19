क्या फिर एक साथ नजर आएंगे पवन सिंह-अक्षरा! पावर स्टार ने पब्लिकली माफी मांगी, कहा- अक्षरा मेरी बाबू …

मनोरंजन डेस्क। भोजपूरी एक्टर पवन सिंह ने एक्ट्रेस और रूमर्ड एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह से पब्लिकली माफी मांगी है। इसके अलावा उन्होंने अक्षरा की फैमिली की भी तारीफ की है पवन सिंह ने कहा कि अक्षरा जी के माता पिता को मेरी वजह से बुरा महसूस हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं।
हाल ही में पवन सिंह एक दुर्गा पूजा इवेंच में शामिल हुए थे। वहां लोगों को संबोधित करते हुए एक्टर ने कहा- अक्षरा मेरी बाबू है। मेरा बेटा है वो। उनके पिताजी मेरे भईया है। माता जी मेरी भाभी। मैं दिल से सॉरी बोला हूं। अगर अक्षरा जी के माता-पिता को मेरे चलते बुरा महसूस हुआ है और गलत लगा है, तो मैं भईया-भाभी को सॉरी बोलता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं।
इसके अलावा पवन ने आगे कहा- सब कुछ भगवान के हाथ में था। लेकिन आपमें से कितने भाई-बहन चाहते हैं कि हम दोनों की जोड़ी एक बार फिर से नजर आए। भीड़ ने उत्साह और तालियों के साथ जवाब दिया। पवन ने फिर कहा- तो बहुत जल्दी हम लोग एक साथ नजर आएंगे।
उनके ऐसा कहने पर अब लोग यह कयास लगा रहे हैं कि पवन और अक्षरा के बीच सब कुछ सही हो चुका है। साथ ही अब दोनों जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट में साथ नजर आने वाले हैं।
एक समय भोजपुरी सिनेमा में पवन-अक्षरा सिंह की जोड़ी काफी पॉपुलर थी। उन्होंने कई फिल्मों और गानों में साथ काम किया, जिससे ऑडियंस के बीच उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग बन गई। ऐसी भी चर्चाएं थीं कि दोनों ेक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
कहा जाता है कि 2018 में पवन सिंह की ज्योति सिंह से शादी के बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया। 2019 में, अक्षरा ने पवन पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, धमकी देने और अन्य तरह से बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया था। इसके बाद इन आरोपों के संबंध में एक FIR भी दर्ज की गई।
अक्षरा ने यब भी इल्जाम लगायाा था कि पवन सिंह ने ही उनका करियर खराब कर दिया है।
यह भी पढ़ें- फिरौती न देने पर हुई थी गुलशन कुमार की हत्या; पूर्व DGP बोले- 'हमने सिक्योरिटी दी थी, लेकिन...' जानें फिल्म इंडस्ट्री में कैसा था अंडरवर्ल्ड का खौफ