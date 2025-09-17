PM Modi की सिनेमा में भी धाक, 75th Birthday पर देखें उनकी जिंदगी पर बनी ये प्रेरणादायी फिल्में और वेब सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क: पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन (PM Narendra Modi 75th Birthday) मना रहा है। पीएम मोदी 2014 से लगातार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। एक सामान्य परिवार में जन्मे मोदी ने बचपन में कई संघर्ष देखे और चाय बेचने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की लंबी यात्रा तय की। उनके जीवन पर आधारित कई फिल्में और वेब सीरीज बनाई गईं, जिनमें उनके संघर्ष, त्याग और नेतृत्व को दिखाया गया।

चलो जीते हैं आनंद एल राय और महावीर जैन की शॉर्ट फिल्म *चलो जीते हैं* 29 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म पीएम मोदी के बचपन पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बालक नरेंद्र संघर्षों के बीच भी सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं। इसमें उनके बचपन की भूमिका धैर्य दर्जी ने निभाई है।

पीएम नरेंद्र मोदी: अब कोई नहीं रोक सकता था यह बायोपिक 2019 में रिलीज हुई थी जिसमें विवेक ओबेरॉय ने नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया। फिल्म का टाइटल पीएम नरेंद्र मोदी: अब कोई नहीं रोक सकता था। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनता है। मोदी: ए जर्नी ऑफ कॉमन मैन 2019 में आई इस वेब सीरीज में पीएम मोदी की जिंदगी के कई अहम पहलुओं को दर्शाया गया। इसमें उनके बचपन, इमरजेंसी के दौर और राजनीति की यात्रा को दिखाया गया है। महेश ठाकुर, प्राची शाह, फैजल खान, आशीष शर्मा और दर्शन जरीवाला ने इसमें अहम भूमिकाएं निभाईं।