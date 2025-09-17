मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Modi की सिनेमा में भी धाक, 75th Birthday पर देखें उनकी जिंदगी पर बनी ये प्रेरणादायी फिल्में और वेब सीरीज

    PM Narendra Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायी है। एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के PM बनने तक का उनका सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। इसी जीवन यात्रा को पर्दे पर उतारने की कई कोशिशें हुईं। इनमें उनके बचपन, संघर्षों, राजनीति में कदम रखने और प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी दिखाई गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 09:38:14 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 09:38:14 AM (IST)
    PM Modi की सिनेमा में भी धाक, 75th Birthday पर देखें उनकी जिंदगी पर बनी ये प्रेरणादायी फिल्में और वेब सीरीज
    PM Modi Birthday Special: पीएम मोदी पर बनी है ये फिल्में

    HighLights

    1. नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनी फिल्में
    2. अवरोध सीरीज में नोटबंदी की झलक
    3. PM Modi बायोपिक ने दिखी संघर्षगाथा

    एंटरटेनमेंट डेस्क: पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन (PM Narendra Modi 75th Birthday) मना रहा है। पीएम मोदी 2014 से लगातार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। एक सामान्य परिवार में जन्मे मोदी ने बचपन में कई संघर्ष देखे और चाय बेचने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की लंबी यात्रा तय की। उनके जीवन पर आधारित कई फिल्में और वेब सीरीज बनाई गईं, जिनमें उनके संघर्ष, त्याग और नेतृत्व को दिखाया गया।

    naidunia_image

    चलो जीते हैं

    आनंद एल राय और महावीर जैन की शॉर्ट फिल्म *चलो जीते हैं* 29 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म पीएम मोदी के बचपन पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बालक नरेंद्र संघर्षों के बीच भी सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं। इसमें उनके बचपन की भूमिका धैर्य दर्जी ने निभाई है।

    naidunia_image

    पीएम नरेंद्र मोदी: अब कोई नहीं रोक सकता था

    यह बायोपिक 2019 में रिलीज हुई थी जिसमें विवेक ओबेरॉय ने नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया। फिल्म का टाइटल पीएम नरेंद्र मोदी: अब कोई नहीं रोक सकता था। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनता है।

    मोदी: ए जर्नी ऑफ कॉमन मैन

    2019 में आई इस वेब सीरीज में पीएम मोदी की जिंदगी के कई अहम पहलुओं को दर्शाया गया। इसमें उनके बचपन, इमरजेंसी के दौर और राजनीति की यात्रा को दिखाया गया है। महेश ठाकुर, प्राची शाह, फैजल खान, आशीष शर्मा और दर्शन जरीवाला ने इसमें अहम भूमिकाएं निभाईं।

    naidunia_image

    अवरोध

    अवरोध एक मिलिट्री ड्रामा सीरीज है जो सोनी लिव पर रिलीज हुई। इसमें नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई नोटबंदी की झलक दिखाई गई। सीरीज के दोनों सीजन में विक्रम गोखले ने पीएम का किरदार निभाया।

    naidunia_image

    उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक

    2019 में रिलीज हुई विक्की कौशल स्टारर फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है। इसमें पीएम मोदी का किरदार रजित कपूर ने निभाया। इस फिल्म ने दर्शकों के बीच भारी लोकप्रियता हासिल की।

    naidunia_image

    नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए उनकी असाधारण यात्रा को बार-बार बड़े पर्दे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शाया गया है। (सभी फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    यह भी पढ़ें- PM Modi Birthday Special: दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प का दूसरा नाम 'नरेंद्र मोदी', 75वें जन्मदिन पर विशेष

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.