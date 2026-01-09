मेरी खबरें
    प्रभास की नई फिल्म 'द राजा साहब' रिलीज हो गई है, जिसके दौरान उनके कुछ फैंस फिल्म के ट्रेलर से प्रेरित होकर सिनेमाघरों में नकली मगरमच्छ लेकर पहुंचे, जि ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 04:03:12 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 04:03:12 PM (IST)
    The Raja Saab की रिलीज के दौरान थिएटर्स में दिखे मगरमच्छ, सिर पर लादकर भागे फैंस

    एंटरटेनमेंट डेस्क। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द राजा साहब' आज, 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह इस कदर बढ़ गया है कि सोशल मीडिया पर फैंस की अजीबोगरीब हरकतों के वीडियो वायरल हो रहे हैं।

    ताजा मामले में, फिल्म के ट्रेलर से प्रेरित होकर कुछ फैंस थिएटर के भीतर नकली मगरमच्छ लेकर पहुंच गए, जिसे देख अन्य दर्शक दंग रह गए।

    ट्रेलर के स्टंट को फैंस ने किया री-क्रिएट

    फिल्म के ट्रेलर में एक दृश्य है जहाँ प्रभास का किरदार लड़ाई के दौरान एक मगरमच्छ फेंकता है। इसी सीन से प्रेरित होकर फैंस ने सिनेमा हॉल के अंदर नकली मगरमच्छों को अपने सिर पर उठाकर दौड़ लगाई।


    हालांकि यह महज एक स्टंट था, लेकिन इसने थिएटर में मौजूद अन्य दर्शकों के बीच हलचल पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर इसे प्रभास की 'क्रेजी फैन फॉलोइंग' का एक और उदाहरण माना जा रहा है।

    'भूल भुलैया' से तुलना पर क्लेरिफिकेशन

    फिल्म की रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी तुलना अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' से की जाने लगी। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए निर्माता टी. जी. विश्व प्रसाद ने कहा 'हमने देश के सबसे बड़े स्टार के साथ एक अनूठी काल्पनिक दुनिया (Fictional World) तैयार की है। इसकी कहानी और विजुअल एलिमेंट्स पूरी तरह से अलग हैं। इसका 'भूल भुलैया' से कोई संबंध नहीं है।'

    बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत

    बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन शानदार ओपनिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक, सभी भाषाओं में लगभग ₹8.26 करोड़ रुपये की शुरुआती कमाई हुई।

    भाषाएँ - तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम (पैन-इंडिया रिलीज)।

    कास्ट - प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और रिद्धि कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं।

    मारुति के निर्देशन में बनी यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी और एक्शन का एक अनोखा मिश्रण पेश करती है, जिसे देखने के लिए सिनेमाघरों में भारी भीड़ उमड़ रही है।

