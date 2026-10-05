SC ने दिया राजपाल यादव को आखिरी मौका: कहा- आपको जेल में होना चाहिए था, भरोसे के लायक नहीं; अब 2 करोड़ जमा करने के लिए 1 दिन

मनोरंजन डेस्क। एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है। 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर को उन्हें 2 करोड़ जमा करने की हिदायत दी गई थी, जो अब तक नहीं हुई है। अब उन्हें 1 दिन के अंदर यह पैसे जमा करने होंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्टर को अब तक जेल में होना चाहिए था।

दरअसल, मंगलवार (15 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपए कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने के लिए दो हफ्ते की आखिरी मोहलत दी थी। उनके वकील ने भरोसा दिलाया कि तय वक्त के भीतर रकम जमा कर दी जाएगी। साथ ही बाकी रकम के लिए जमानतदार दिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ… सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टीस सूर्य कांत और जॉयमाल्य बागची-वी मोहना की बेंच ने कहा- 15 सितंबर के हमारे आदेश, जिसमें 2 करोड़ जमा करने को कहा गया था, का पालन नहीं किया गया है। उन्हें आखिरी मौका देने के लिए, हमने निर्देश दिया है कि यह रकम कल [मंगलवार] तक जमा कर दी जाए। एक्टर के वकील ने दी यह दलील सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान, यादव के वकील ने 50-50 लाख के चार डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी दिखाई। वकील ने बताया कि ये ड्राफ्ट महाराष्ट्र में जारी किए गए थे और इन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। वहीं, लेंडर फर्म की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट को बताया- याचिकाकर्ता एक एक्टर है और एक्टिंग में माहिर है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे फोटोकॉपी पर भरोसा न करें, क्योंकि हो सकता है कि यह एक ही डॉक्यूमेंट की चार कॉपी हों, जिसमें कुल रकम सिर्फ 50 लाख हो।