'मैंने अपना घर बेच दिया, सोचा अनुपम खेर मेरी मदद करेंगे लेकिन...' राजू खेर ने जीवन के मुश्किल दौर के बारे में बताया

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक्‍टर अनुपम खेर के भाई एक्टर-डायरेक्टर राजू खेर ने अपनी ज़िंदगी के उस मुश्किल समय के बारे में बताया है जब उन्हें एक टेलीविज़न प्रोजेक्ट में धोखा मिला था। उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए अपना घर बेच दिया था, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा, जब उन्होंने अनुपम खेर से मदद मांगी, तो उन्हें वैसी फाइनेंशियल मदद नहीं मिली जैसी उन्होंने उम्मीद की थी, उस समय उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ था।

राजू खेर ने अपने पॉडकास्ट पर सिद्धार्थ कन्नन को बताया, "एक समय था जब मैं बुरे दौर से गुज़र रहा था। मैंने अपना घर बेच दिया था क्योंकि एक नया चैनल आ रहा था, इसलिए मैंने कहीं और एक फ्लैट खरीदा था। एक नया चैनल लॉन्च होने वाला था और कई लोग पायलट बना रहे थे, एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुके थे।

मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया, लाइफ के लिए कुछ भी करेगा। अचानक, मुझे पता चला कि चैनल गायब हो गया है। फ्लैट बेचने से जो पैसे मिले थे, मैंने उस प्रोग्राम में इन्वेस्ट किए थे। मुझे लगा था कि मेरे पास फर्स्ट-क्लास लाइफ है, एक 4-BHK घर है, परिवार के लिए सब कुछ सेट है। और फिर, चैनल गायब हो गया और किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ... बस उनके दरवाज़े पर एक ताला लग गया।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे किराया देने का भी प्रेशर महसूस हुआ। मेरे पास कोई और नहीं था, मैं सिर्फ़ अपने भाई से बात कर सकता था, और मुझे लगा कि वह मेरी मदद करेगा। लेकिन उस समय, उसने भी काम करना बंद कर दिया था। वजह यह थी कि वह उन अजीब फ़िल्मों में से कोई भी नहीं करना चाहता था, उसे अच्छे रोल चाहिए थे। इसलिए, मुझे लगा कि मेरे भाई ने मेरी मदद नहीं की। 'वह ऐसा कर सकता था,' उस समय मेरी यही सोच थी।"

71 साल के अनुपम खेर ने नॉर्थ कैरोलिना में 35 फुट ऊंची रॉक वॉल पर चढ़ाई की, Watch Video इसके अलावा, राजू खेर ने उस समय के बारे में बात की जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके भाई, अनुपम खेर भी किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे थे, और सिर्फ़ इसलिए कि वह सफल थे, इसका मतलब यह नहीं था कि यह मुश्किलों भरा नहीं था। राजू खेर ने अनुपम खेर का एक इंटरव्यू पढ़ना याद किया जिसमें उन्होंने अपना एक बेटा होने की इच्छा ज़ाहिर की थी, और इससे राजू खेर को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने भाई को हल्के में लिया था, जबकि वह अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। राजू खेर ने दोहराया कि अनुपम खेर सिकंदर खेर से बहुत प्यार करते हैं, और समझते थे कि वह उस समय अपने भाई की मुश्किलों को नहीं समझ पाए थे। सिकंदर खेर, किरण खेर और उनके पहले पति, बिज़नेसमैन गौतम बेरी के बेटे हैं। किरण खेर और अनुपम खेर की शादी 1985 में हुई थी, जब सिकंदर चार साल के थे। शादी के छह साल बाद किरण का अपने पहले पति से तलाक हो गया। भाई राजू खेर के साथ अपने रिश्ते पर अनुपम खेर मार्च में, अनुपम खेर अपने छोटे भाई राजू खेर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए थे। ऊंचाई एक्टर ने बताया कि वह सालों से अपने भाई-बहन की देखभाल कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पत्नी, एक्टर किरण खेर का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कभी उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया।