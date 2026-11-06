Ramayan Box Office Collection: 'रामायणम्' ने तोड़े रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 155 करोड़ रुपए की कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। दिवाली से पहले बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की धीमी शुरुआत के पुराने ट्रेंड को तोड़ते हुए इस महागाथा ने ऐतिहासिक ओपनिंग की है और भारतीय सिनेमा के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। रामायणम् आखिरकार थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है और इस तरह से इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करते हुए इतिहास बना दिया है। नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियो और रॉकिंग स्टार यश की मॉन्सटर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस रामायणम्: पार्ट वन जबरदस्त उत्साह के बीच, 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ हो चुकी है।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी माता सीता, रॉकिंग स्टार यश महा शक्तिशाली रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं। इस तरह से यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों के सामने भारत की सदियों से पूजी जाने वाली महागाथा को पेश कर रही है।