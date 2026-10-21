एंटरटेनमेंट डेस्क। रामायण ने अपने ओपनिंग डे, 5 नवंबर के लिए 1.53 करोड़ रुपये के टिकट बेचे हैं, जिसमें मुंबई शहर के हिसाब से एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में सबसे आगे है। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बिना ब्लॉक बुकिंग के 63.32 लाख रुपये कमाए हैं।
राज्य के हिसाब से आंकड़ों में महाराष्ट्र 57.09 लाख रुपये के साथ सबसे आगे है, उसके बाद गुजरात 17.87 लाख रुपये और दिल्ली 15.10 लाख रुपये के साथ दूसरे नंबर पर है। टॉप 10 राज्यों में फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग ग्रॉस का 95% हिस्सा है।
शहरों में, मुंबई 39.46 लाख रुपये के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) 15.10 लाख रुपये और अहमदाबाद 12.25 लाख रुपये के साथ तीसरे नंबर पर है। टॉप 10 शहरों का कुल ग्रॉस में 74% हिस्सा है।
एडवांस बुकिंग में ज़्यादातर हिस्सा हिंदी स्क्रीनिंग का है, जिसने 1,351 शो में 1.39 करोड़ रुपये कमाए। कन्नड़ स्क्रीनिंग ने 61 शो में 12.90 लाख रुपये कमाए हैं, जिसमें बेंगलुरु ने 9.58 लाख रुपये के साथ सबसे ज़्यादा कमाई की, उसके बाद मैसूर ने 1.44 लाख रुपये और शिवमोग्गा ने 1 लाख रुपये कमाए।
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फिल्म के 3D फॉर्मेट को भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसमें हिंदी 3D स्क्रीनिंग ने 1.16 करोड़ रुपये कमाए, जो कुल एडवांस बुकिंग ग्रॉस का 76% है। प्रीमियम फॉर्मेट, जिसमें IMAX, 4DX, डॉल्बी, ICE और EPIQ शामिल हैं, ने ग्रॉस में 17% हिस्सा दिया, जबकि शो में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ़ 6% थी।
रामायण को दो-पार्ट के सिनेमैटिक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। फिल्म को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ ने DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।
पहला पार्ट दुनिया भर में 5 नवंबर, 2026 को रिलीज़ होने वाला है, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज़ होने वाला है।
रणबीर कपूर भगवान राम का रोल करेंगे, साईं पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान का रोल करेंगे। सपोर्टिंग कास्ट में रवि दुबे, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता शामिल हैं।