एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रामायण ने अपने ओपनिंग डे, 5 नवंबर के लिए 1.53 करोड़ रुपये के टिकट बेचे हैं, जिसमें मुंबई शहर के हिसाब से एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में सबसे आगे है। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बिना ब्लॉक बुकिंग के 63.32 लाख रुपये कमाए हैं।

राज्य के हिसाब से आंकड़ों में महाराष्ट्र 57.09 लाख रुपये के साथ सबसे आगे है, उसके बाद गुजरात 17.87 लाख रुपये और दिल्ली 15.10 लाख रुपये के साथ दूसरे नंबर पर है। टॉप 10 राज्यों में फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग ग्रॉस का 95% हिस्सा है।