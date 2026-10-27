Ramayan Movie: 'पहले भगवान राम का रोल करने में डर लग रहा था' रणबीर कपूर ने KBC में शेयर किए अनुभव

एंटरटेनमेंट डेस्क। रणबीर कपूर ने कहा है कि उनकी आने वाली फिल्म रामायण में भगवान राम का रोल करने से उन्हें कैरेक्टर के बारे में और जानने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला। एक्टर ने माना कि जब उन्हें यह रोल ऑफर किया गया तो वह शुरू में डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इसके साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी है।
रणबीर ने कौन बनेगा करोड़पति (KBC) में अपने को-स्टार्स साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ भगवान राम का रोल करने के बारे में अपने विचार शेयर किए।
एपिसोड के दौरान, होस्ट अमिताभ बच्चन ने रणबीर, साई पल्लवी और रवि दुबे से पूछा कि जब उन्हें भगवान राम, सीता माँ और लक्ष्मण का रोल ऑफर किया गया तो उनका पहला रिएक्शन कैसा था।
रणबीर ने कहा कि उनका पहला रिएक्शन डर था क्योंकि वह जानते थे कि भगवान राम का रोल करना सिर्फ एक और एक्टिंग रोल नहीं है। वह यह भी समझते थे कि लाखों लोगों की भगवान राम में आस्था है, जिससे ज़िम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है।
"जब मुझे यह रोल ऑफर हुआ, तो मुझे पता था कि यह सिर्फ़ एक रोल नहीं है; यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। मेरा पहला मन डर गया, कि क्या मैं यह रोल करने के काबिल हूँ?
"क्या मैं यह रोल कर पाऊँगा? करोड़ों लोगों की आस्था भगवान श्री राम से जुड़ी है। लेकिन बहुत जल्द यह डर शुक्रगुज़ारी में बदल गया,” उन्होंने कहा।
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हालांकि, एक्टर ने आगे कहा कि उनका शुरुआती डर जल्द ही शुक्रगुज़ारी में बदल गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इतना ज़रूरी किरदार निभाने का मौका मिला है।
रणबीर ने यह भी बताया कि यह रोल उन्हें तब मिला जब वह पिता बने थे। उन्होंने कहा, “मुझे शुक्रगुज़ारी महसूस हुई कि मुझे अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर यह मौका मिला और एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला।”
एक्टर ने आगे कहा कि फ़िल्म में काम करने से उन्हें इस एपिक के बारे में और जानने और उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिन्हें वह पसंद करते थे। रणबीर ने कहा, “भगवान राम जैसा बनना नामुमकिन नहीं है, लेकिन उनसे कुछ सीखना हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है।”
साई पल्लवी ने फ़िल्म में सीता माँ का रोल करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि कैरेक्टर को अपने नॉर्मल तरीके से निभाने के बजाय, वह यह समझना चाहती थीं कि इतना ज़रूरी रोल निभाकर वह क्या सीख सकती हैं।
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“मैं इस बार अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा, "हर बार जब मैं कोई किरदार निभाती हूं, तो सोचती हूं कि मैं उस किरदार को क्या दे सकती हूं, लेकिन यह पहली बार था जब मैंने सोचा - 'सीता मां जैसा रोल करके मुझे क्या मिल सकता है? जैसे इससे मुझे क्या ज्ञान मिलेगा?'"
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण हिंदू महाकाव्य का दो पार्ट का अडैप्टेशन है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता मां और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं। यश रावण का रोल करेंगे, जबकि सनी देओल हनुमान के रोल में दिखेंगे। रकुल प्रीत सिंह भी सूर्पनखा के रोल में हैं।
फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होने वाला है। फिल्म का म्यूजिक हंस जिमर और एआर रहमान कंपोज कर रहे हैं।