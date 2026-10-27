Ramayan Movie: 'पहले भगवान राम का रोल करने में डर लग रहा था' रणबीर कपूर ने KBC में शेयर किए अनुभव

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रणबीर कपूर ने कहा है कि उनकी आने वाली फिल्म रामायण में भगवान राम का रोल करने से उन्हें कैरेक्टर के बारे में और जानने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिला। एक्टर ने माना कि जब उन्हें यह रोल ऑफर किया गया तो वह शुरू में डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इसके साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी है।

रणबीर ने कौन बनेगा करोड़पति (KBC) में अपने को-स्टार्स साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ भगवान राम का रोल करने के बारे में अपने विचार शेयर किए। एपिसोड के दौरान, होस्ट अमिताभ बच्चन ने रणबीर, साई पल्लवी और रवि दुबे से पूछा कि जब उन्हें भगवान राम, सीता माँ और लक्ष्मण का रोल ऑफर किया गया तो उनका पहला रिएक्शन कैसा था। रणबीर ने कहा कि उनका पहला रिएक्शन डर था क्योंकि वह जानते थे कि भगवान राम का रोल करना सिर्फ एक और एक्टिंग रोल नहीं है। वह यह भी समझते थे कि लाखों लोगों की भगवान राम में आस्था है, जिससे ज़िम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है।